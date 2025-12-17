رياح شديدة السرعة على محافظتي جدة والليث إقرار ميزانية الدفاع الأمريكية بقيمة 901 مليار دولار باريس سان جيرمان يفوز على فلامينجو ويتوج بكأس الإنتركونتيننتال جامعة القصيم: الدراسة عن بُعد.. غدًا الخميس الخريف: قرار إلغاء المقابل المالي يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم الصادرات غير النفطية جامعة شقراء: الدراسة عن بعد.. غدًا تعليم الرياض: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا جامعة المجمعة: الدراسة عن بعد.. غدًا تعليم القصيم: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا الذهب يرتفع 1% والفضة تتجاوز 66 دولارًا
أعلنت جامعة القصيم أن الدراسة ليوم غدٍ الخميس ستكون عن بُعد، وذلك استنادًا إلى تقرير المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.
وأوضحت جامعة القصيم، في بيان لها عبر منصة إكس، أن القرار يشمل جميع الطلاب والطالبات في مختلف مقرات الجامعة، في إطار حرص الجامعة على سلامة منسوبيها، وتماشيًا مع مستجدات الحالة المناخية، على أن تُستأنف الدراسة عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة.
استنادًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد ونظرًا للتقلبات الجوية بمنطقة القصيم..
تقرر تحويل الدراسة الحضورية يوم غدٍ الخميس 1447/6/27هـ، إلى نظام الدراسة عن بعد لجميع طلاب وطالبات #جامعة_القصيم في جميع مقرات الجامعة. pic.twitter.com/TzldG8agOR
— جامعة القصيم (@QassimUniv1) December 17, 2025