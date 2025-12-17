Icon

جامعة القصيم: الدراسة عن بُعد.. غدًا الخميس

الأربعاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٧ مساءً
جامعة القصيم: الدراسة عن بُعد.. غدًا الخميس
المواطن - فريق التحرير

أعلنت جامعة القصيم أن الدراسة ليوم غدٍ الخميس ستكون عن بُعد، وذلك استنادًا إلى تقرير المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت جامعة القصيم، في بيان لها عبر منصة إكس، أن القرار يشمل جميع الطلاب والطالبات في مختلف مقرات الجامعة، في إطار حرص الجامعة على سلامة منسوبيها، وتماشيًا مع مستجدات الحالة المناخية، على أن تُستأنف الدراسة عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة.

