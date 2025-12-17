Icon

جامعة المجمعة: الدراسة عن بعد.. غدًا

الأربعاء ١٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت جامعة المجمعة تحويل الدراسة الحضورية إلى نظام الدراسة عن بُعد يوم غدٍ الخميس، وذلك استنادًا إلى تقرير المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن القرار يشمل جميع الطلاب والطالبات في كافة مقرات الجامعة، في خطوة تهدف إلى ضمان سلامة منسوبي الجامعة، وتماشيًا مع ما تقتضيه مستجدات الحالة المناخية المتوقعة.

