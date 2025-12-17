جامعة المجمعة: الدراسة عن بعد.. غدًا تعليم القصيم: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا الذهب يرتفع 1% والفضة تتجاوز 66 دولارًا الصحة العالمية: مقتل 1600 شخص في هجمات على المرافق الصحية بالسودان ارتفاع أسعار النفط عالميًا الأمير عبدالعزيز بن سعود يفتتح مؤتمر أبشر 2025 سلمان للإغاثة يدشّن مشروع توزيع 267 طنًا من التمور في السودان طريف تسجل أقل درجة حرارة في المملكة الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعلن نتائج القرعة الإلكترونية لمنصة التوازن العقاري محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك الصباح
أعلنت جامعة المجمعة تحويل الدراسة الحضورية إلى نظام الدراسة عن بُعد يوم غدٍ الخميس، وذلك استنادًا إلى تقرير المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.
وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن القرار يشمل جميع الطلاب والطالبات في كافة مقرات الجامعة، في خطوة تهدف إلى ضمان سلامة منسوبي الجامعة، وتماشيًا مع ما تقتضيه مستجدات الحالة المناخية المتوقعة.
بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ، فقد تقرر تحويل الدراسة عن بعد في #جامعة_المجمعة يوم غدٍ الخميس 18 ديسمبر 2025م ، لجميع طلاب وطالبات الجامعة. pic.twitter.com/jnu71C5i7E
— جامعة المجمعة (@umajmaah) December 17, 2025