جامعة جدة تعلن بدء القبول في برامج الدراسات العليا للعام 2026

أعلنت جامعة جدة -ممثلة بعمادة الدراسات العليا والتعاون الدولي- فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 2026، عبر البوابة الإلكترونية، وذلك في أكثر من أربعين برنامجًا نوعيًّا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.

وتتنوع البرامج بين المسارات الأكاديمية المجانية والتنفيذية المهنية المدفوعة في مجالات متعددة، أبرزها: سلاسل الإمداد، والأمن السيبراني، وتصميم الأزياء، والتقنية الحيوية، والقانون الرياضي، وإدارة الأعمال، والإدارة الرياضية، والإدارة الهندسية والتصنيع المتقدم، كما تنفرد جامعة جدة بتقديم برنامج الدكتوراه في الرسم والفنون.

وتتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومتطلبات سوق العمل، كما تراعي أفضل المرجعيات العالمية، بهدف تمكين الطلبة من المعارف ومهارات البحث والابتكار للمنافسة محليًّا وعالميًّا.

ودعت الجامعة الراغبين في الاطلاع على تفاصيل البرامج وشروط القبول والتقديم إلى زيارة البوابة الإلكترونية عبر الرابط: https://ags.uj.edu.sa.