جامعة شقراء: الدراسة عن بعد.. غدًا

أعلنت جامعة شقراء، عن تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد يوم غدٍ الخميس 18 ديسمبر 2025م، حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وبناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد حول حالة الطقس المتوقعة.
وأوضحت جامعة شقراء، في بيان لها عبر منصة إكس: “أن القرار يشمل جميع فروع وكليات الجامعة، على أن تستمر العملية التعليمية عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة دون تأثر بالخطة الدراسية”.
حرصًا على سلامة طلابنا وطالباتنا..
