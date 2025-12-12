جامعة طيبة تتيح فرص تعاون للكفاءات الوطنية للتدريس بنظام الساعات

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم إتاحة فرص تعاون للكفاءات الوطنية المؤهلة من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه للتدريس بنظام الساعات في عدد من كلياتها وفروعها خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447 هـ.

وأوضحت الجامعة أن فترة التقديم تبدأ من 13 إلى 17 ديسمبر 2025، داعية الراغبين إلى الاطلاع على التخصصات المتاحة وشروط التقديم عبر حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي.