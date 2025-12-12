Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

جامعة طيبة تتيح فرص تعاون للكفاءات الوطنية للتدريس بنظام الساعات

الجمعة ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٣ مساءً
جامعة طيبة تتيح فرص تعاون للكفاءات الوطنية للتدريس بنظام الساعات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم إتاحة فرص تعاون للكفاءات الوطنية المؤهلة من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه للتدريس بنظام الساعات في عدد من كلياتها وفروعها خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447 هـ.

وأوضحت الجامعة أن فترة التقديم تبدأ من 13 إلى 17 ديسمبر 2025، داعية الراغبين إلى الاطلاع على التخصصات المتاحة وشروط التقديم عبر حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي.

قد يهمّك أيضاً
جامعة طيبة تعلن تعليق الدراسة الحضورية في جميع فروعها بالمدينة المنورة

جامعة طيبة تعلن تعليق الدراسة الحضورية في جميع فروعها بالمدينة المنورة

تعليق الدراسة الحضورية غدًا بفرع جامعة طيبة

تعليق الدراسة الحضورية غدًا بفرع جامعة طيبة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جامعة طيبة تعلن تعليق الدراسة الحضورية في جميع فروعها بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

جامعة طيبة تعلن تعليق الدراسة الحضورية في...

السعودية اليوم
تعليق الدراسة الحضورية غدًا بفرع جامعة طيبة
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا بفرع جامعة طيبة

السعودية اليوم