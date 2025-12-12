جامعة طيبة تتيح فرص تعاون للكفاءات الوطنية للتدريس بنظام الساعات

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس
أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم إتاحة فرص تعاون للكفاءات الوطنية المؤهلة من حملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه للتدريس بنظام الساعات في عدد من كلياتها وفروعها خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1447 هـ.
وأوضحت الجامعة أن فترة التقديم تبدأ من 13 إلى 17 ديسمبر 2025، داعية الراغبين إلى الاطلاع على التخصصات المتاحة وشروط التقديم عبر حساباتها الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي.