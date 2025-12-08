جامعة طيبة تعلن تعليق الدراسة الحضورية في جميع فروعها بالمدينة المنورة

ملكية الرياض: انتهاء مرحلة الاعتراضات على استحقاق الأراضي والقرعة الإلكترونية 17 ديسمبر الدراسة عن بعد غدًا في تعليم القصيم جامعة الحدود الشمالية: التعليم عن بُعد غدًا في عرعر ورفحاء صواعق رعدية مصحوبة بأمطار على عرعر وظائف شاغرة لدى نظم الموارد الحكومية وظائف شاغرة لدى شركة CEER وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة صدارة وظائف إدارية وهندسية شاغرة في طيران أديل تعليق الدراسة الحضورية غدًا في عرعر ورفحاء والعويقيلة الحمادي: مؤتمر أبشر منصة شاملة لمبادرات نوعية تعزز الابتكار الرقمي
أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء بمقرها الرئيس وفي جميع فروعها بمحافظات المنطقة وتحويل الدراسة إلى التعليم عن بُعد عبر نظام البلاك بورد، وذلك بناءً على التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد التي تشير إلى هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
وأوضحت الجامعة أن هذا الإجراء يأتي حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي الجامعة، وفي إطار المتابعة المستمرة لمستجدات الحالة المطرية، بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.