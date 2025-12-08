Icon

جامعة طيبة تعلن تعليق الدراسة الحضورية في جميع فروعها بالمدينة المنورة

الثلاثاء ٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠١ صباحاً
جامعة طيبة تعلن تعليق الدراسة الحضورية في جميع فروعها بالمدينة المنورة

أعلنت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، تعليق الدراسة الحضورية اليوم الثلاثاء بمقرها الرئيس وفي جميع فروعها بمحافظات المنطقة وتحويل الدراسة إلى التعليم عن بُعد عبر نظام البلاك بورد، وذلك بناءً على التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد التي تشير إلى هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وأوضحت الجامعة أن هذا الإجراء يأتي حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي الجامعة، وفي إطار المتابعة المستمرة لمستجدات الحالة المطرية، بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

