جامعة طيبة تُطلق برنامج “طيبة ثون” لتحويل أفكار الطلبة لمشاريع ريادية

أطلقت جامعة طيبة بالمدينة المنورة بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، برنامج “طيبة ثون”؛ بهدف تحويل أفكار الطلبة النوعية إلى مشاريع ريادية قابلة للتطبيق، ضمن إطار منظم يدعم الابتكار، ويعزز ثقافة ريادة الأعمال.

ويُعدّ “طيبة ثون” برنامجًا متكاملًا للابتكار في المجالات العلمية والتقنية والإبداعية، يركّز على تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية ناجحة، من خلال منظومة شاملة تشمل تدريبًا متخصصًا، وإرشادًا من خبراء ورواد أعمال، إلى جانب دعم مالي لتأهيل المشاريع وتمكينها من دخول سوق العمل.

ويمتدّ البرنامج لمدة (14) أسبوعًا، يتخللها تنظيم ورش عمل تعريفية بالبرنامج الذي يتضمن ثلاثة مسارات، تشمل مسار العلوم والحياة وصحة الإنسان، ومسار الثقافة والفنون الإبداعية، ومسار الطاقة والصناعة والتقنيات الحديثة، تليها مرحلة تنفيذ معسكر التهيئة والتدريب للفرق المشاركة، ثم مرحلة التحكيم النهائي للمشاركات، وصولًا إلى مرحلة اختتام البرنامج، وتقديم الجوائز المالية المخصّصة للمشاريع الفائزة.

ودعت الجامعة الطلاب والطالبات الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على تفاصيل البرنامج، وآلية التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: (https://taibahthon.com).