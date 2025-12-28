Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

جامعة طيبة تُطلق برنامج “طيبة ثون” لتحويل أفكار الطلبة لمشاريع ريادية

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٠٧ مساءً
جامعة طيبة تُطلق برنامج “طيبة ثون” لتحويل أفكار الطلبة لمشاريع ريادية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت جامعة طيبة بالمدينة المنورة بالشراكة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، برنامج “طيبة ثون”؛ بهدف تحويل أفكار الطلبة النوعية إلى مشاريع ريادية قابلة للتطبيق، ضمن إطار منظم يدعم الابتكار، ويعزز ثقافة ريادة الأعمال.

ويُعدّ “طيبة ثون” برنامجًا متكاملًا للابتكار في المجالات العلمية والتقنية والإبداعية، يركّز على تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية ناجحة، من خلال منظومة شاملة تشمل تدريبًا متخصصًا، وإرشادًا من خبراء ورواد أعمال، إلى جانب دعم مالي لتأهيل المشاريع وتمكينها من دخول سوق العمل.

قد يهمّك أيضاً
جامعة طيبة تعلن إتاحة رخص العمل التطوعي لتنظيم وتأهيل الممارسين

جامعة طيبة تعلن إتاحة رخص العمل التطوعي لتنظيم وتأهيل الممارسين

جامعة طيبة تتيح فرص تعاون للكفاءات الوطنية للتدريس بنظام الساعات

جامعة طيبة تتيح فرص تعاون للكفاءات الوطنية للتدريس بنظام الساعات

ويمتدّ البرنامج لمدة (14) أسبوعًا، يتخللها تنظيم ورش عمل تعريفية بالبرنامج الذي يتضمن ثلاثة مسارات، تشمل مسار العلوم والحياة وصحة الإنسان، ومسار الثقافة والفنون الإبداعية، ومسار الطاقة والصناعة والتقنيات الحديثة، تليها مرحلة تنفيذ معسكر التهيئة والتدريب للفرق المشاركة، ثم مرحلة التحكيم النهائي للمشاركات، وصولًا إلى مرحلة اختتام البرنامج، وتقديم الجوائز المالية المخصّصة للمشاريع الفائزة.

ودعت الجامعة الطلاب والطالبات الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على تفاصيل البرنامج، وآلية التسجيل عبر الرابط الإلكتروني: (https://taibahthon.com).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

جامعة طيبة تعلن إتاحة رخص العمل التطوعي لتنظيم وتأهيل الممارسين
السعودية اليوم

جامعة طيبة تعلن إتاحة رخص العمل التطوعي...

السعودية اليوم