جامعة نجران تعلن عن توفر وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراة والماجستير

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٠ مساءً
جامعة نجران تعلن عن توفر وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراة والماجستير
المواطن - واس

أعلنت جامعة نجران اليوم، عن توفر وظائف أكاديمية بنظام التعاون لحاملي درجة الدكتوراة والماجستير للجنسين، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس المقبل.

وأوضحت أن التقديم سيكون في عددٍ من التخصصات العلمية والطبية والإدارية، وذلك في (9) كليات، مشيرةً إلى أنه يمكن للراغبين الاطلاع والتسجيل ومعرفة الشروط والوثائق المطلوبة عبر الرابط التالي: https://www.nu.edu.sa/home/-/asset_publisher/vcbd/content/gh.bh/maximized.

