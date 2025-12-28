جامعة نجران تعلن عن توفر وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراة والماجستير

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
أعلنت جامعة نجران اليوم، عن توفر وظائف أكاديمية بنظام التعاون لحاملي درجة الدكتوراة والماجستير للجنسين، ويستمر التسجيل حتى يوم الخميس المقبل.
وأوضحت أن التقديم سيكون في عددٍ من التخصصات العلمية والطبية والإدارية، وذلك في (9) كليات، مشيرةً إلى أنه يمكن للراغبين الاطلاع والتسجيل ومعرفة الشروط والوثائق المطلوبة عبر الرابط التالي: https://www.nu.edu.sa/home/-/asset_publisher/vcbd/content/gh.bh/maximized.