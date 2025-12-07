جامعة نجران تعلن عن وظائف أكاديمية بنظام التعاقد

أعلنت جامعة نجران عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين بنظام التعاقد على منصة (جدارات) خلال الفترة من يوم الأحد 16 / 6 / 1447هـ إلى يوم الخميس 20 / 6 / 1447هـ.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة للتقديم، على مرتبة (معيد – محاضر – أستاذ مساعد) بالدوام الكامل للعام الجامعي 1447هـ – 1448هـ، مؤكدةً رغبتها في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علميًا وعمليًا.

وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن للراغبين الاطلاع والتسجيل ومعرفة الشروط والوثائق المطلوبة عبر الروابط التالية: https://www.nu.edu.sa/documents/10136/147511464/126.pdf, وللتسجيل في جدارات من خلال الدخول على الرابط التالي: https://jadarat.sa.