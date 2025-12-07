جامعة نجران تعلن عن وظائف أكاديمية بنظام التعاقد

ثلاث مدن سعودية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم التعليم تنشر جداول دروس الحصص للأسبوع الـ 15 من الفصل الأول الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة المغرب في كأس العرب السجل العقاري يبدأ تسجيل 254,155 قطعة عقارية في 4 مناطق وزارة الصناعة تصدر أكثر من 45 ألف شهادة منشأ في أكتوبر 2025 حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من القات بجازان الكلية التقنية للبنين بنجران تعلن توفر مقاعد شاغرة للقبول المباشر أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة العالمي يزيد الراجحي يحقق إنجازًا تاريخيًا بحصد اللقب الخامس على التوالي ناسا توثق ظهور المذنب “3I/ATLAS” القادم من خارج المجموعة الشمسية
أعلنت جامعة نجران عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين بنظام التعاقد على منصة (جدارات) خلال الفترة من يوم الأحد 16 / 6 / 1447هـ إلى يوم الخميس 20 / 6 / 1447هـ.
وأوضحت أن الوظائف المتاحة للتقديم، على مرتبة (معيد – محاضر – أستاذ مساعد) بالدوام الكامل للعام الجامعي 1447هـ – 1448هـ، مؤكدةً رغبتها في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علميًا وعمليًا.
وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن للراغبين الاطلاع والتسجيل ومعرفة الشروط والوثائق المطلوبة عبر الروابط التالية: https://www.nu.edu.sa/documents/10136/147511464/126.pdf, وللتسجيل في جدارات من خلال الدخول على الرابط التالي: https://jadarat.sa.