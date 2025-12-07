Icon

ثلاث مدن سعودية تنضم إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم Icon التعليم تنشر جداول دروس الحصص للأسبوع الـ 15 من الفصل الأول Icon الأخضر يواصل استعداداته لمواجهة المغرب في كأس العرب Icon السجل العقاري يبدأ تسجيل 254,155 قطعة عقارية في 4 مناطق Icon وزارة الصناعة تصدر أكثر من 45 ألف شهادة منشأ في أكتوبر 2025 Icon حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من القات بجازان Icon الكلية التقنية للبنين بنجران تعلن توفر مقاعد شاغرة للقبول المباشر Icon أمير منطقة تبوك يتابع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة Icon العالمي يزيد الراجحي يحقق إنجازًا تاريخيًا بحصد اللقب الخامس على التوالي Icon ناسا توثق ظهور المذنب “3I/ATLAS” القادم من خارج المجموعة الشمسية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

جامعة نجران تعلن عن وظائف أكاديمية بنظام التعاقد

الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
جامعة نجران تعلن عن وظائف أكاديمية بنظام التعاقد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة نجران عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين بنظام التعاقد على منصة (جدارات) خلال الفترة من يوم الأحد 16 / 6 / 1447هـ إلى يوم الخميس 20 / 6 / 1447هـ.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة للتقديم، على مرتبة (معيد – محاضر – أستاذ مساعد) بالدوام الكامل للعام الجامعي 1447هـ – 1448هـ، مؤكدةً رغبتها في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علميًا وعمليًا.

قد يهمّك أيضاً
جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة

جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة

جامعة نجران تُعلن عن وظائف أكاديمية لحملة البورد

جامعة نجران تُعلن عن وظائف أكاديمية لحملة البورد

وأشارت الجامعة إلى أنه يمكن للراغبين الاطلاع والتسجيل ومعرفة الشروط والوثائق المطلوبة عبر الروابط التالية: https://www.nu.edu.sa/documents/10136/147511464/126.pdf, وللتسجيل في جدارات من خلال الدخول على الرابط التالي: https://jadarat.sa.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد