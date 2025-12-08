جامعة نجران تُنفّذ 414 فرصة تطوعية بمشاركة 3500 متطوع ومتطوعة

أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة أمانة القصيم ترفع جاهزيتها الميدانية لاستقبال الحالة المطرية المتوقعة ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفاع أسعار النفط عالمياً أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق أمطار الخير تواصل هطولها على المدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية بكليات التدريب التقني بالمدينة المنورة توضيح من إيجار بشأن نقل عداد الكهرباء آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني جامعة الشمالية: التعليم عن بُعد غدًا في رفحاء
نفذت جامعة نجران خلال العام 2025م 414 فرصة تطوعية، بمشاركة 3,592 متطوعًا ومتطوعًة، وذلك في إطار مسؤوليته في خدمة المجتمع، وتعزيز مفاهيم العمل التطوعي المؤسسي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الجامعة أن إجمالي الساعات التطوعية المنجزة بلغ (78,024) ساعة تطوعية، نتج عنها عائد اقتصادي يتجاوز (1,700,000) ريال، وفقًا لمنهجيات قياس الأثر المتبعة في تقييم العائد الاقتصادي للعمل التطوعي، التي تعتمد على التخطيط، والتوثيق، وقياس الأداء، وتكامل المبادرات مع الجهات ذات العلاقة، بما يعزز كفاءة المخرجات واستدامة الأثر المجتمعي، وتندرج ضمن مسابقة “بيرق التطوع”، التي تُعد إحدى المبادرات الداعمة لترسيخ مفهوم التطوع المؤسسي، وتحفيز التنافس الإيجابي بين الجهات والأفراد، ورفع مستوى جودة المبادرات التطوعية ذات الأثر المستدام.
وأشارت الجامعة إلى أن برامجها التطوعية شملت مجالات اجتماعية وصحية وتوعوية وتنموية، من خلال الشراكات مع عدد من الجهات ذات الاختصاص، لتقديم خدمات مجتمعية نوعية وفق الأطر النظامية المعتمدة.