جامعة نجران تُنفّذ 414 فرصة تطوعية بمشاركة 3500 متطوع ومتطوعة

نفذت جامعة نجران خلال العام 2025م 414 فرصة تطوعية، بمشاركة 3,592 متطوعًا ومتطوعًة، وذلك في إطار مسؤوليته في خدمة المجتمع، وتعزيز مفاهيم العمل التطوعي المؤسسي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الجامعة أن إجمالي الساعات التطوعية المنجزة بلغ (78,024) ساعة تطوعية، نتج عنها عائد اقتصادي يتجاوز (1,700,000) ريال، وفقًا لمنهجيات قياس الأثر المتبعة في تقييم العائد الاقتصادي للعمل التطوعي، التي تعتمد على التخطيط، والتوثيق، وقياس الأداء، وتكامل المبادرات مع الجهات ذات العلاقة، بما يعزز كفاءة المخرجات واستدامة الأثر المجتمعي، وتندرج ضمن مسابقة “بيرق التطوع”، التي تُعد إحدى المبادرات الداعمة لترسيخ مفهوم التطوع المؤسسي، وتحفيز التنافس الإيجابي بين الجهات والأفراد، ورفع مستوى جودة المبادرات التطوعية ذات الأثر المستدام.

وأشارت الجامعة إلى أن برامجها التطوعية شملت مجالات اجتماعية وصحية وتوعوية وتنموية، من خلال الشراكات مع عدد من الجهات ذات الاختصاص، لتقديم خدمات مجتمعية نوعية وفق الأطر النظامية المعتمدة.