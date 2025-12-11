Icon

اتهامات لـ شات جي بي تي بدفع مستخدمين للانتحار Icon الدعم السريع يحتجز 19 ألف سجين جنوب دارفور Icon منافسات قوية في اليوم الثاني من العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية Icon “SquidKid”.. لعبة مبتكرة تُحول البكتيريا لتجربة تعليمية للأطفال Icon تطبيقات خبيثة تخترق الهواتف والحسابات البنكية.. احذروها Icon شاهد.. هطول أمطار الخير على طريف Icon 8 علامات تحذيرية لسرطان الثدي Icon أمير الجوف يرعى توقيع عقد إيصال الكهرباء لمدينة الحجاج والمعتمرين بمركز الشقيق Icon انطلاق فعاليات “ملتقى الدرعية الدولي 2025” في حيّ البجيري Icon المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء والشراء المعاكس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أحد أبرز المكوّنات البيئية التي شكّلت هوية المكان

جبال العُلا.. تضاريس متنوعة تُشكّل إطارًا طبيعيًا يحمي التراث ويحتضن الواحات

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٨ مساءً
جبال العُلا.. تضاريس متنوعة تُشكّل إطارًا طبيعيًا يحمي التراث ويحتضن الواحات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تُجسّد جبال العُلا أحد أبرز المكوّنات البيئية التي شكّلت هوية المكان عبر العصور، بما تتمتع به من تنوّعٍ تضاريسي أسهم في حماية التراث وصون الواحات، وإيجاد توازنٍ طبيعي ارتبط باستقرار الإنسان واستدامة الحياة في المحافظة.

ويبرز الامتداد الجبلي في العُلا بوصفه إطارًا طبيعيًا حافظ على المواقع التراثية، وأسهم في استمرارية الواحات الزراعية، من خلال دوره في تنظيم المناخ المحلي وتوفير الحماية الطبيعية؛ مما عزّز قدرة المكان على الحفاظ على ملامحه البيئية والتاريخية.

قد يهمّك أيضاً
مشاهد بديعة للغيوم تُزين جبال ونخيل العلا

مشاهد بديعة للغيوم تُزين جبال ونخيل العلا

بعد ثقافي وحضاري

ولا يقتصر حضور جبال العُلا على بُعدها الجغرافي، بل يتداخل مع البعد الثقافي والحضاري؛ إذ شكّلت الجبال عبر الزمن عنصرًا ثابتًا في المشهد التاريخي، وارتبطت بأنماط الاستيطان والنشاط الزراعي، وأسهمت في صون الموروث الحضاري الذي تزخر به المحافظة.

كما وثقَّت الحضارات التي تعاقبت على العُلا جزءًا من تاريخها ومعارفها عبر الصخور والجبال، التي حملت نقوشًا ورموزًا تُعد من أهم الشواهد على تطوّر الإنسان في المنطقة.

اليوم الدولي للجبال

ويأتي تسليط الضوء على جبال العُلا تزامنًا مع اليوم الدولي للجبال الذي يُوافق الحادي عشر من ديسمبر من كل عام، وأقرّته الأمم المتحدة للتأكيد على أهمية الجبال بوصفها موردًا طبيعيًا أساسيًا، وعنصرًا محوريًا في الحفاظ على التوازن البيئي ودعم المجتمعات المحلية.

وتعكس جبال العُلا نموذجًا حيًا لهذا الدور، بما تؤديه من وظائف بيئية متكاملة تسهم في حماية الطبيعة ودعم الاستدامة، وتعزّز مكانة العُلا بوصفها وجهة تجمع بين الإرث الطبيعي والعمق التراثي، في انسجامٍ يحفظ المكان للأجيال القادمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد