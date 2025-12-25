جبل الرحمة متنفس للأهالي في شتاء مكة بعد أعمال تطوير شاملة

برز جبل الرحمة بصفته إحدى الوجهات المفتوحة التي تستقطب أهالي مكة المكرمة وزوّارها، بعد أعمال تطوير شاملة هدفت إلى تهيئة الموقع ليكون متنفسًا مجتمعيًا ومقصدًا سياحيًا يُستخدم على مدار العام، مع الحفاظ على مكانته الدينية والتاريخية، في إطار فعاليات شتاء مكة المكرمة.

وشملت أعمال التطوير حزمة متكاملة من الخدمات والمرافق، من أبرزها إنشاء أكشاك تجارية، ومشارب مياه، وجلسات مظللة تراعي راحة الزوار، إضافة إلى مراوح مزوّدة بأنظمة رذاذ لتلطيف الأجواء، بما يسهم في تحسين تجربة الزائر خاصة خلال أوقات الذروة.

وجرى تنظيم الحركة المرورية عبر توفير مواقف مخصصة للسيارات وأخرى للحافلات، تُستخدم بشكل دائم لخدمة الزوار والمجموعات.

وفي جانب السلامة والتنظيم، جرى تجهيز موقع مخصص للجهات الحكومية، وإنشاء سُلَّم مهيأ للزوار والطوارئ، بما يعزز مستويات الأمان ويسهّل عمليات الوصول والإخلاء عند الحاجة.

وأولت أعمال التطوير اهتمامًا كبيرًا بالبعد البيئي والجمالي، من خلال توفير مساحات خضراء تتجاوز 10 آلاف متر مربع، أسهمت في تحسين المشهد البصري وإضفاء طابع جمالي يتناغم مع قدسية المكان.

ويأتي تطوير جبل الرحمة ضمن مشاريع شركة كدانة للتنمية والتطوير -الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة- في سياق خطط إستراتيجية تستهدف تطوير المشاعر المقدسة وتفعيلها على مدار العام، بما يواكب مستهدفات تحسين جودة الحياة، ويعزز جاهزية المواقع لاستقبال ضيوف الرحمن والزوار في مختلف المواسم.

ويُعد المشروع نموذجًا لتكامل الجهود بين التطوير العمراني والخدمي، مع مراعاة الخصوصية الدينية للموقع، إذ يسهم في إثراء تجربة الزائر، وتوفير بيئة مناسبة للزيارة والتأمل، إلى جانب دعم الحراك السياحي والاقتصادي في المنطقة.

ويعكس إدراج جبل الرحمة ضمن فعاليات شتاء مكة توجهًا نحو تنويع الوجهات وتحويل المواقع التاريخية والدينية إلى مساحات فاعلة تخدم المجتمع والزوار على حد سواء، بما يعزز مكانة مكة المكرمة بصفتها مدينة حاضنة للروحانية والتنمية المستدامة.