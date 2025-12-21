جدول دروس الحصص للأسبوع الـ 17 عبر قنوات عين ومدرستي

نشرت قناة “عين” جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الـ 17من الفصل الدراسي الأول عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي” التعليمية.

وأوضحت وزارة التعليم عبر حسابها قنوات عين عين، تفاصيل جداول الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام كافة عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي”، التي تبدأ من الساعة السابعة صباحاً، ثم تُعاد المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على “عرب سات”.