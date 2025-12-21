Icon

نصائح للحماية من لسعة البرد Icon هل نشاطم وسجلك الرقمي يؤهلك لدخول أمريكا؟ Icon العُلا تحتفي بفعالية “الطنطورة” ضمن تقليد ثقافي سنوي غدًا Icon آرسنال يفوز على إفرتون ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي Icon ليفربول يفوز على توتنهام في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي Icon مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بجنوب أفريقيا Icon زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر تانيمبار الإندونيسية Icon الكاف: كأس الأمم الأفريقية سيقام كل أربع سنوات Icon طقس الأحد.. ضباب ورياح نشطة على عدة مناطق Icon “ابتكارات مساعي”.. جمعية تحتضن الأفكار وتحولها إلى مشاريع مؤثرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

جدول دروس الحصص للأسبوع الـ 17 عبر قنوات عين ومدرستي

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
جدول دروس الحصص للأسبوع الـ 17 عبر قنوات عين ومدرستي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نشرت قناة “عين” جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الـ 17من الفصل الدراسي الأول عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي” التعليمية.

وأوضحت وزارة التعليم عبر حسابها قنوات عين عين، تفاصيل جداول الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام كافة عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي”، التي تبدأ من الساعة السابعة صباحاً، ثم تُعاد المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على “عرب سات”.

قد يهمّك أيضاً
التعليم تنشر جداول دروس الحصص للأسبوع الـ 15 من الفصل الأول

التعليم تنشر جداول دروس الحصص للأسبوع الـ 15 من الفصل الأول

التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية للأسبوع الـ 13

التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية للأسبوع الـ 13

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد