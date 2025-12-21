جدول دروس الحصص للأسبوع الـ 17 عبر قنوات عين ومدرستي

نصائح للحماية من لسعة البرد هل نشاطم وسجلك الرقمي يؤهلك لدخول أمريكا؟ العُلا تحتفي بفعالية “الطنطورة” ضمن تقليد ثقافي سنوي غدًا آرسنال يفوز على إفرتون ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي ليفربول يفوز على توتنهام في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بجنوب أفريقيا زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر تانيمبار الإندونيسية الكاف: كأس الأمم الأفريقية سيقام كل أربع سنوات طقس الأحد.. ضباب ورياح نشطة على عدة مناطق “ابتكارات مساعي”.. جمعية تحتضن الأفكار وتحولها إلى مشاريع مؤثرة
نشرت قناة “عين” جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الـ 17من الفصل الدراسي الأول عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي” التعليمية.
وأوضحت وزارة التعليم عبر حسابها قنوات عين عين، تفاصيل جداول الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام كافة عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي”، التي تبدأ من الساعة السابعة صباحاً، ثم تُعاد المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على “عرب سات”.
جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الـ 17 من الفصل الدراسي الأول لكافة مراحل #التعليم العام عبر #قنوات_عين و #منصة_مدرستي https://t.co/e7p5OeAnhc
