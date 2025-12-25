Icon

جسور المشاة في العاصمة المقدسة.. بنية حضرية تعزز جودة الحياة وتحقق الأنسنة العصرية

الخميس ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٨ مساءً
جسور المشاة في العاصمة المقدسة.. بنية حضرية تعزز جودة الحياة وتحقق الأنسنة العصرية
المواطن - واس

تشهد العاصمة المقدسة نهضة عمرانية متسارعة تتجلى في مشاريعها النوعية، من أبرزها جسور المشاة التي أصبحت عنصرًا أساسًا في المشهد الحضري لمكة المكرمة، فمع كل خطوة يخطوها المعتمرون والزوار بين شوارعها وطرقاتها، يلمسون ما تحظى به العاصمة المقدسة من اهتمام متواصل بتطوير البنية التحتية، عبر تصاميم هندسية حديثة تضمن لهم تجربة تنقل آمنة ومريحة، في أجواء روحانية تتسم بالسكينة والوقار.

وتأتي جسور المشاة بصفتها أحد أهم عناصر السلامة المرورية، إذ توفر وسيلة مثالية للعبور دون تعريض حياة العابرين للخطر، سواء كانوا من ضيوف الرحمن أو من سكان العاصمة المقدسة من المواطنين والمقيمين، وهو ما يعكس توجه الأمانة نحو تعزيز جودة الحياة وتحقيق مفهوم الأنسنة العصرية لها.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة أنها تُعنى بجسور المشاة عناية كبيرة، نظرًا لأهميتها البالغة في حماية الأرواح، خصوصًا في المواقع ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الحيوية مثل: المجمعات التجارية والمدارس والمستشفيات، مبينة أن هذه الجسور تمثل ركيزة أساسية في منظومة النقل المستدام، بما يسهم في تقليل المخاطر المرورية والحد من التلوث البيئي، إلى جانب دورها في تحسين المشهد الحضري.

وأفادت أن عدد جسور المشاة في العاصمة المقدسة بلغ نحو 20 جسرًا بتصاميم وأحجام متنوعة، منها جسور معلقة وأخرى مزودة بسلالم كهربائية لتسهيل استخدامها، وجميعها صُممت وفق أفضل المعايير الهندسية التي تحقق الاستفادة القصوى مع المحافظة على الطابع الجمالي للمدينة، مشيرة إلى أن مواقع هذه الجسور اختيرت بعناية فائقة بعد دراسات ميدانية أثبتت الحاجة إليها، وهي تتوزع على الشوارع الرئيسة والمناطق الحيوية لضمان خدمة أكبر عدد من المستفيدين.

وتعمل الأمانة ضمن خطتها التشغيلية على تنفيذ مشاريع صيانة دورية لهذه المرافق الحيوية؛ لضمان جاهزيتها الدائمة واستمرار دورها في حماية المشاة وتسهيل حركة العابرين.
وتبقى جسور المشاة في العاصمة المقدسة شاهدًا حيًا على التحول الحضري الذي تشهده العاصمة المقدسة، وتجسيدًا عمليًا لرؤية تسعى إلى جعلها مدينة عصرية تلبي متطلبات الإنسان، وتحقق أعلى معايير السلامة وجودة الحياة.

