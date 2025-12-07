جلسات الشتاء في الطائف.. دفء السمر بين الأودية والجبال

تستقبل محافظة الطائف موسم الشتاء بطابعها الجبلي الفريد، وتتحول الأودية والمرتفعات في الشفا والهدا والكر إلى وجهات مفضلة لجلسات السمر التي تميز الحياة الاجتماعية خلال هذا الفصل.

ومع انخفاض درجات الحرارة وظهور ملامح الشتاء المبكرة، يقصد الأهالي والزوار المواقع الطبيعية لإقامة جلسات خارجية تتسم بالهدوء والبساطة وتعكس ارتباط المجتمع بالطبيعة الجبلية التي تشتهر بها المحافظة.



وتعد أودية سيسد ونعمان ووادي محرم وذي غزال وخماس وليّة من أبرز المواقع التي تشهد حضورًا متزايدًا في هذا الموسم، لما تتمتع به من غطاء نباتي يضفي خصوصية على الجلسات المسائية، بينما توفر المرتفعات المطلة تجربة مختلفة تجمع برودة الطقس وجمال المشاهد الطبيعية.

وأوضح المرشد السياحي هاشم العبدلي لـ”واس” أن جلسات السمر البرية تشكل إحدى أهم الوجهات الشتوية في الطائف، نظرًا لما تتمتع به من تنوع فطري واسع وحياة برية غنية تجعل منه موقعًا جاذبًا للزوار والمهتمين بالطبيعة.

وأشار إلى أن الإقبال يزداد خلال فترات المساء والعطل الأسبوعية، إذ يفضل الزوار الجلسات الهادئة بين الأشجار ومسارات المشي الطبيعية التي تتميز بها محمية سيسد، موضحًا أن مثل هذه الجلسات تسهم في تعزيز السياحة الشتوية بالمحافظة، بوصفها جزءًا من الهوية الثقافية للطائف، وامتدادًا لارتباط المجتمع بالطبيعة الجبلية وما توفره من أجواء مثالية للسمر في هذا الوقت من العام.

