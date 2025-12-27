Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

جمعية دعم تكرّم وقف صيتة بنت عبدالعزيز وتوقّع اتفاقية لدعم مشاريعها لعام 2026

السبت ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٥ مساءً
جمعية دعم تكرّم وقف صيتة بنت عبدالعزيز وتوقّع اتفاقية لدعم مشاريعها لعام 2026

احتفاءً بالشراكات التنموية الداعمة للعمل الاجتماعي، وتقديرًا للأثر المستدام في تمكين الأسر، كرّمت جمعية دعم لرعاية المطلقات والأرامل وأبنائهن وقف صيتة بنت عبدالعزيز؛ تقديرًا لدعم الوقف للجمعية منذ تأسيسها، وذلك خلال الحفل السنوي للجمعية الذي أُقيم يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025م بمدينة جدة.
وحضر الحفل صاحبة السمو الأميرة نورة بنت عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، عضو مجلس النظارة بوقف صيتة بنت عبدالعزيز، وصاحبة السمو الأميرة جواهر بنت تركي بن عبدالله بن سعود الكبير، رئيسة لجنة البرامج والأنشطة في وقف صيتة بنت عبدالعزيز.
كما شرّف الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، عضو المجلس الاستشاري بوقف صيتة بنت عبدالعزيز، إلى جانب عدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء وقيادات العمل الاجتماعي.
وشهد الحفل توقيع اتفاقية لدعم مشاريع الجمعية لعام 2026م، واستعراض منجزات الجمعية وبرامجها، وتسليط الضوء على مسيرة الشراكة مع وقف صيتة بنت عبدالعزيز، وأثر الشراكة الإيجابي في تعزيز جهود الجمعية وتمكين الأسر المستفيدة، وفتح آفاق جديدة من الاستقرار والاعتماد على الذات، من خلال برامج نوعية أسهمت في خدمة الأسر المستفيدة.

وألقت صاحبة السمو الأميرة جواهر بنت تركي بن عبدالله بن سعود الكبير كلمةً نيابةً عن الوقف، عبّرت فيها عن اعتزاز وقف صيتة بنت عبدالعزيز بهذه الشراكة، مؤكدةً أن أعمال جمعية دعم خلال العام الماضي لم تكن مجرد مشاريع خيرية، بل مسارات حياة حقيقية، أعادت الطمأنينة لأكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة مستفيد، وأسهمت في تحقيق الاستقرار الأسري، وإعادة كرامة السكن، وفتح أبواب الاعتماد على الذات للنساء والأسر المستفيدة.
وأشارت سموها إلى أن هذا النهج يجسّد رؤية صيتة بنت عبدالعزيز – رحمها الله – القائمة على العطاء المستدام وصناعة الأثر الحقيقي في حياة الإنسان، مؤكدةً أن الشراكات المهنية الصادقة بين الأوقاف والجهات الميدانية قادرة على تحقيق أثر اجتماعي مضاعف.
كما أكدت سموها أن هذا التكريم يُعد تكريمًا للعمل المشترك، وتجسيدًا لرؤية موحّدة ورسالة متقاربة تجمع وقف صيتة بنت عبدالعزيز وجمعية دعم في خدمة الإنسان والمجتمع، سائلةً الله أن يتغمد صيتة بنت عبدالعزيز بواسع رحمته، وأن يبارك في جهود جمعية دعم وشراكاتها التنموية.

ومن جهته، أوضح الأمين العام لوقف صيتة بنت عبدالعزيز الأستاذ خالد محمد زهران أن هذه الشراكة تأتي ضمن التزام الوقف بدعم المبادرات التنموية ذات الأثر المستدام، وتعزيز التعاون مع الجهات العاملة في تمكين الأسر وخدمة المجتمع.
ويأتي هذا الحفل تتويجًا لمسيرة من التعاون البنّاء بين وقف صيتة بنت عبدالعزيز وجمعية دعم، وتأكيدًا على استمرار هذه الشراكة من خلال توقيع اتفاقية لدعم مشاريع الجمعية لعام 2026م، بما يسهم في تعزيز استدامة البرامج الاجتماعية وتحقيق أثر أعمق للفئات المستفيدة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد