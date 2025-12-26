حائل.. وجهة سياحية متكاملة بفرص استثمارية واعدة

تشهد مدينة حائل إقبالًا لافتًا من السياح من داخل المملكة وخارجها، نظير ما تملكه من مقومات سياحية، خاصة مع برنامج شتاء السعودية تحت شعار “حيّ الشتاء”.

وتُعد مدينة حائل وجهة سياحية متكاملة، بجاهزية أعلى وفرص استثمارية واعدة، عبر تمكين الوجهة من قبل منظومة السياحة السعودية، لتسهيل رحلة المستثمر, إذ دعمت المنظومة (35) مشروعًا، منها (14) مشروعًا جديدًا، بإجمالي استثمارات تصل إلى 2.4 مليار ريال، مع إضافة (2000) غرفة فندقية، ما يؤكد جاذبية الوجهة وتوسع خريطة الضيافة والتجارب المميزة في حائل.

زيادة الناتج المحلي للمنطقة

ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في زيادة الناتج المحلي للمنطقة بأكثر من (180) مليون ريال سنويًا، بما يعكس نشاطًا اقتصاديًا مستدامًا يمتد عبر سلاسل القيمة المرتبطة بالسياحة.

وتحتضن حائل (96) مرفقًا حتى الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة تعادل (48%)، وتضم ما يزيد على (3600) غرفة، بزيادة تعادل (36%) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي, واستقبلت حائل أكثر من (1.8) مليون سائح حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، وحققت إنفاقًا سياحيًا بلغ (2.5) مليار ريال.

وأسهمت منظومة السياحة السعودية في دفع عجلة نمو القطاع السياحي، من خلال إطلاق ممكنات الاستثمار وبرنامج الحوافز الاستثمارية، الذي يسهم في خفض التكلفة وتسريع انتقال الفرص إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والتشغيل.

حلول تمويلية

وأسهم صندوق التنمية السياحي في تقديم حلول تمويلية تعزز تسريع تطوير المشاريع السياحية ومشاريع الضيافة والتجارب المميزة والخدمات المساندة.

وتسهم الهيئة السعودية للسياحة في الترويج للوجهات السياحية بشكل موحد، إذ خُصصت ميزانية بلغت (30) مليون ريال لمنطقة حائل ضمن برنامج شتاء السعودية، إلى جانب أكثر من (300) تغطية إعلامية، وبمشاركة (50) شريكًا بعروض وباقات متنوعة تدعم قرار السفر وتثري تجربة السائح من داخل المملكة وخارجها.