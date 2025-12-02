Icon

حافلات المدينة تُحدّث مسار 291 وتُضيف نقاط خدمة جديدة

الثلاثاء ٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥١ مساءً
حافلات المدينة تُحدّث مسار 291 وتُضيف نقاط خدمة جديدة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت “حافلات المدينة” استكمال تحديثات مسار 291 في المدينة المنورة، من خلال تفعيل نقطتَي توقّف في مستشفى الملك فيصل التخصصي والمدينة الصناعية، وذلك بعد انتهاء أعمال البنية التحتية للطريق وتهيئته لتقديم خدمة أكثر سلاسة وانسيابية.

ويأتي هذا التحديث ضمن خطوات متواصلة لتطوير شبكة النقل العام في المدينة المنورة، التي تعمل على توسيع نطاق التغطية وربط الأحياء الحيوية والمنشآت الخدمية بمسارات مدروسة تُراعي احتياجات السكان والزوار.

وتُسهم إضافة النقاط الجديدة في دعم تنقّل المرضى والمراجعين إلى المستشفى التخصصي، إضافة إلى تعزيز الربط مع المدينة الصناعية بما يخدم العاملين والزوار، ويرفع كفاءة الحركة اليومية.

وتواصل “حافلات المدينة”، بإشراف من هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، تنفيذ خططها التطويرية الرامية إلى تحسين جودة الخدمة، من خلال تحديث المسارات، ورفع اعتمادية الرحلات، وتطبيق معايير التشغيل الحديثة، بما يعزّز من دور النقل العام خيارًا عمليًّا ومستدامًا للتنقّل داخل المدينة.

