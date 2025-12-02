حافلات المدينة تُحدّث مسار 291 وتُضيف نقاط خدمة جديدة

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال
أعلنت “حافلات المدينة” استكمال تحديثات مسار 291 في المدينة المنورة، من خلال تفعيل نقطتَي توقّف في مستشفى الملك فيصل التخصصي والمدينة الصناعية، وذلك بعد انتهاء أعمال البنية التحتية للطريق وتهيئته لتقديم خدمة أكثر سلاسة وانسيابية.
ويأتي هذا التحديث ضمن خطوات متواصلة لتطوير شبكة النقل العام في المدينة المنورة، التي تعمل على توسيع نطاق التغطية وربط الأحياء الحيوية والمنشآت الخدمية بمسارات مدروسة تُراعي احتياجات السكان والزوار.
وتُسهم إضافة النقاط الجديدة في دعم تنقّل المرضى والمراجعين إلى المستشفى التخصصي، إضافة إلى تعزيز الربط مع المدينة الصناعية بما يخدم العاملين والزوار، ويرفع كفاءة الحركة اليومية.
وتواصل “حافلات المدينة”، بإشراف من هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، تنفيذ خططها التطويرية الرامية إلى تحسين جودة الخدمة، من خلال تحديث المسارات، ورفع اعتمادية الرحلات، وتطبيق معايير التشغيل الحديثة، بما يعزّز من دور النقل العام خيارًا عمليًّا ومستدامًا للتنقّل داخل المدينة.