حالات تستدعي تخفيف السرعة أو إيقاف المركبة

ركض والحراس خلفه.. ماكرون يخرق البروتوكول الأمني في الصين السعودية تفوز على جزر القمر بثلاثية تنبيه من سفارة السعودية لدى إثيوبيا للمواطنين بشأن فيروس ماربورغ أمطار غزيرة على سكاكا و3 محافظات في الجوف حتى الأربعاء سريلانكا.. حصيلة ضحايا الفيضانات ترتفع إلى 607 قتلى ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة لها بمحمية الملك عبدالعزيز سناب شات ممنوع في روسيا قرعة كأس العالم 2026.. المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة مع إسبانيا وأورغواي السعودية و7 دول تدين تصريحات إسرائيل بشأن معبر رفح وترفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني ترامب يحصل على جائزة فيفا للسلام
أوضحت الإدارة العامة للمرور أربع حالات يجب فيها على قائدي المركبات خفض السرعة أو التوقف عند الحاجة، حرصاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
وبيّنت المرور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن هذه الحالات تشمل:
1- وجود ازدحام مروري.
2- ضعف أو انعدام الرؤية.
3- الاقتراب من المنعطفات والمنحدرات والمرتفعات ومفارق الطرق.
4- أثناء عبور المشاة الطريق.
وأكدت الإدارة أهمية الالتزام بهذه التعليمات لتفادي الحوادث ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق.