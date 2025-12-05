Icon

حالات تستدعي تخفيف السرعة أو إيقاف المركبة

الجمعة ٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أوضحت الإدارة العامة للمرور أربع حالات يجب فيها على قائدي المركبات خفض السرعة أو التوقف عند الحاجة، حرصاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وبيّنت المرور عبر حسابها الرسمي على منصة إكس أن هذه الحالات تشمل:

1- وجود ازدحام مروري.
2- ضعف أو انعدام الرؤية.
3- الاقتراب من المنعطفات والمنحدرات والمرتفعات ومفارق الطرق.
4- أثناء عبور المشاة الطريق.

وأكدت الإدارة أهمية الالتزام بهذه التعليمات لتفادي الحوادث ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق.

