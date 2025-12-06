حالة مطرية على محافظة العُلا

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار خفيفة على محافظة العُلا، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الثامنة من مساء اليوم.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير، إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق مكة المكرمة، الباحة، جازان كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم، وحائل، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة.