حالة وفاة وإصابتين إثر اصطدام مركبتين بحائل والمرور يباشر

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٨ مساءً
حالة وفاة وإصابتين إثر اصطدام مركبتين بحائل والمرور يباشر
المواطن - فريق التحرير

باشر المرور السعودي، مساء اليوم الخميس، حادث اصطدام مركبتين نتج عنه حالة وفاة وإصابتين في منطقة حائل.

اصطدام مركبتين في حائل

وقال المرور، عبر حسابه في منصة إكس: “إن المرور بمنطقة حائل باشر -في حينه- حادث اصطدام مركبتين، نتج عنه حالة وفاة وإصابتين، وتم استكمال الإجراءات النظامية حياله”.

