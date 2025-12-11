حالة وفاة وإصابتين إثر اصطدام مركبتين بحائل والمرور يباشر

باشر المرور السعودي، مساء اليوم الخميس، حادث اصطدام مركبتين نتج عنه حالة وفاة وإصابتين في منطقة حائل.

اصطدام مركبتين في حائل

وقال المرور، عبر حسابه في منصة إكس: “إن المرور بمنطقة حائل باشر -في حينه- حادث اصطدام مركبتين، نتج عنه حالة وفاة وإصابتين، وتم استكمال الإجراءات النظامية حياله”.