حالة وفاة وإصابتين إثر اصطدام مركبتين بحائل والمرور يباشر

باشر المرور السعودي، مساء اليوم الخميس، حادث اصطدام مركبتين نتج عنه حالة وفاة وإصابتين في منطقة حائل.
وقال المرور، عبر حسابه في منصة إكس: “إن المرور بمنطقة حائل باشر -في حينه- حادث اصطدام مركبتين، نتج عنه حالة وفاة وإصابتين، وتم استكمال الإجراءات النظامية حياله”.
#المرور_السعودي بمنطقة حائل يباشر -في حينه- حادث اصطدام مركبتين، نتج عنه حالة وفاة وإصابتين، وتم استكمال الإجراءات النظامية حياله. pic.twitter.com/hymIJRdNnR
