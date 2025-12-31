Icon

حدث بيئي نادر.. رصد “نسر روبّل” المهدد بالانقراض بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية  Icon بدء أحدث عملية بحث عن طائرة ماليزيا إيرلاينز المفقودة Icon الهيئة الملكية لمدينة مكة تدشّن مبادرة “كلنا معكم” Icon ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق Icon إغلاق 11 لاونجًا مخالفًا في حائل Icon اشتراطات ومتطلبات ترخيص محدثة للنُزل المؤقتة في مكة المكرمة والمدينة المنورة Icon ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز Icon جامعة جازان تفتح باب التقديم على الدبلومات المدفوعة Icon هل يؤثر السجل التجاري لأحد أفراد الأسرة على دعم حساب المواطن؟ Icon ضبط مواطن دخل بمركبته في فياض وروضات محمية الملك عبدالعزيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لأول مرة في وسط وشرق المملكة

حدث بيئي نادر.. رصد “نسر روبّل” المهدد بالانقراض بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية 

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٣ مساءً
حدث بيئي نادر.. رصد “نسر روبّل” المهدد بالانقراض بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية عن نجاحها في رصد وتوثيق “نسر روبّل” (Gyps rueppellii) داخل نطاق المحمية، وذلك في حدثٍ بيئيّ وتاريخيّ بارز؛ حيث يُعد هذا الرصد الثالث الموثق رسميًا على المستوى الوطني، والأول من نوعه على مستوى منطقتي وسط وشرق المملكة.
ويكتسب هذا الرصد أهمية عالمية بالنظر إلى التصنيف الحيوي لـ “نسر روبّل”، الذي يُصنف ضمن قائمة الأنواع “المهددة بخطر الانقراض الحرج” (Critically Endangered) وفقًا للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، بعد أن فقد أكثر من 90% من جماعاته في نطاق انتشاره الأصلي بالقارة الأفريقية خلال العقود الثلاثة الماضية.

ويأتي ظهور هذا الطائر النادر في محمية الملك عبدالعزيز الملكية ليضيف سجلًا جديدًا لتاريخ مشاهداته المحدودة في المملكة، التي بدأت في عسير عام 1985 ثم في 2018، تلاها رصد في محافظة العلا في سبتمبر 2025؛ مما يجعل تسجيله الأخير في وسط وشرق المملكة مؤشرًا بيئيًا مهمًا على جودة الموائل الطبيعية التي توفرها المحمية.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مخالف لنظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

ضبط مخالف لنظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

ضبط مخالف لنظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

ضبط مخالف لنظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

ويواجه نسر روبّل تحديات كبيرة عالميًا، أبرزها التسمم بالمبيدات، والصعق الكهربائي، والاصطدام بخطوط الطاقة، وفقدان مواقع التعشيش نتيجة التوسع العمراني وتغير استخدام الأراضي، إضافة إلى تناقص الجيف الناتج عن تغيّر أنماط تربية الماشية، والصيد غير المشروع لأجزاء الطائر لأغراض المعتقدات الشعبية، كما تلعب آثار التغير المناخي دورًا سلبيًا على مناطق تكاثره ومسارات هجرته.

يُذكر أن نسر روبّل ينتشر أساسًا في منطقة الساحل الأفريقي، ويُعد من الطيور النادرة جدًا في شبه الجزيرة العربية، ويُعد رصده في محمية الملك عبدالعزيز الملكية دليلًا على المكانة الرائدة للمملكة في الحفاظ على التنوع الطبيعي ودعم أهداف رؤية المملكة 2030، كما يعكس هذا الرصد نجاح جهود الهيئة في صون الحياة الفطرية وإعادة تأهيل النظم البيئية، لتصبح المحمية بيئة آمنة وجاذبة للأنواع النادرة والمستوطنة على حد سواء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد