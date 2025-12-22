حرس الحدود للباحثين عن الفقع: لا تقتربوا من الحدود البرية

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
دعت المديرية العامة لحرس الحدود هواة الرحلات البرية، والمتنزهين، والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) إلى الالتزام بنظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، وعدم دخول منطقة الحدود البرية أو الاقتراب منها.
وأكد حرس الحدود أن من يخالف ذلك ستُطبق بحقه العقوبات المقررة في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، التي تشمل السجن لمدة تصل إلى (30) شهرًا، أو غرامة مالية تصل إلى (25,000) ريال، أو بهما معًا.