حرس الحدود للباحثين عن الفقع: لا تقتربوا من الحدود البرية

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

دعت المديرية العامة لحرس الحدود هواة الرحلات البرية، والمتنزهين، والباحثين عن نبات الكمأ (الفقع) إلى الالتزام بنظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، وعدم دخول منطقة الحدود البرية أو الاقتراب منها.

وأكد حرس الحدود أن من يخالف ذلك ستُطبق بحقه العقوبات المقررة في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، التي تشمل السجن لمدة تصل إلى (30) شهرًا، أو غرامة مالية تصل إلى (25,000) ريال، أو بهما معًا.

