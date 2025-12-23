Icon

حرس الحدود يستعرض أجهزة السلامة البحرية لزوّار واحة الأمن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٣ مساءً
حرس الحدود يستعرض أجهزة السلامة البحرية لزوّار واحة الأمن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
المواطن - فريق التحرير

يستعرض جناح المديرية العامة لحرس الحدود، لزوّار معرض وزارة الداخلية «واحة الأمن» ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بنسخته العاشرة، أجهزة السلامة البحرية المخصّصة لتعزيز المحافظة على سلامة الأشخاص ورفع مستوى الجاهزية في الحالات الطارئة أثناء الإبحار والغوص.

ويطّلع الزوّار على شرحٍ تعريفي حول عددٍ من الأنظمة والمعدات، من بينها صناديق إشارات الاستغاثة، وأجهزة تحديد المواقع للطوارئ (ENOS)، وأجهزة الإنذار بسقوط الأشخاص في البحر (MOB / AIS-MOB)، وأنظمة التعريف الآلي للسفن (AIS)، وخوذ الغوص التقني، ودورها في تسهيل عمليات البحث والإنقاذ، وتحديد المواقع بدقة، والحد من المخاطر البحرية.

ويأتي ذلك في إطار جهود حرس الحدود لنشر الوعي بثقافة السلامة البحرية، والتعريف بأهمية الالتزام باشتراطات الأمن أثناء الرحلات البحرية، بما يسهم في حماية الأرواح وتعزيز السلامة في البيئات الساحلية والبحرية.

