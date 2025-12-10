حرس الحدود يشارك في معرض اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025 بجازان الموارد البشرية في 2025.. مبادرات وقرارات تُحقق العدالة وتحفظ الحقوق وتُعزز بيئة سوق العمل ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي رياح شديدة على منطقة حائل حتى العاشرة مساء ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة في محمية الملك خالد استقرار أسعار النفط مع تراجع مخاوف الإمدادات المرور: سلامة الإطارات خط الدفاع الأول أثناء الأمطار طرح مزاد اللوحات المُميزة عبر أبشر اليوم وغدًا الصين تطلق 9 أقمار اصطناعية وزارة التجارة تكشف عن أبرز مزايا قواعد المستفيد الحقيقي
تشارك المديرية العامة لحرس الحدود في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025، الذي تستضيفه إمارة منطقة جازان، في الفترة (9-10 ديسمبر 2025م)، بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان.
وتستعرض المديرية، جهودها ومبادراتها التطوعية في مختلف مجالات العمل المجتمعي، وأدوات السلامة البحرية المستخدمة في تعزيز أمن وسلامة مرتادي البحر.
وتأتي المشاركة ضمن جهود وزارة الداخلية لإبراز مبادرات قطاعاتها في العمل التطوعي، والبرامج والمشاركات المنفذة خلال عام 2025.