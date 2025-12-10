حرس الحدود يشارك في معرض اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025 بجازان

تشارك المديرية العامة لحرس الحدود في المعرض المصاحب لأعمال ملتقى اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025، الذي تستضيفه إمارة منطقة جازان، في الفترة (9-10 ديسمبر 2025م)، بمركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة جيزان.

وتستعرض المديرية، جهودها ومبادراتها التطوعية في مختلف مجالات العمل المجتمعي، وأدوات السلامة البحرية المستخدمة في تعزيز أمن وسلامة مرتادي البحر.

وتأتي المشاركة ضمن جهود وزارة الداخلية لإبراز مبادرات قطاعاتها في العمل التطوعي، والبرامج والمشاركات المنفذة خلال عام 2025.