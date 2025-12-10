Icon

حرس الحدود يضبط مواطنًا لشروعه في الصيد دون ترخيص بمنطقة تبوك Icon أكبر هاكاثون في العالم “أبشر طويق” ينطلق غدًا في الرياض Icon الشؤون الإسلامية تحقق وفورات مالية ومائية بإجمالي 48 مليون ريال Icon أمطار في 9 مناطق ومكة المكرمة تسجّل أعلى كمية Icon شرطة جدة تباشر واقعة مشاجرة شخصين في مكان عام Icon الدفاع المدني: اتبعوا إرشادات السلامة عند استخدام وسائل التدفئة Icon الأرض على موعد مع شهب التوأميات Icon شتاء الباحة.. طبيعة خلابة تتزيّن بالضباب وبرودة الأجواء Icon طريقة التحقق من أهلية الحصول على تأشيرة العمالة المنزلية Icon حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة ديسمبر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

حرس الحدود يضبط مواطنًا لشروعه في الصيد دون ترخيص بمنطقة تبوك

الأربعاء ١٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٢ مساءً
حرس الحدود يضبط مواطنًا لشروعه في الصيد دون ترخيص بمنطقة تبوك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكنت الدوريات الساحلية لحرس الحدود، من ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص بمحافظة حقل في منطقة تبوك، بحوزته بندقية شوزن، و(48) ذخيرة حيّة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وشددت المديرية العامة لحرس الحدود على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية دون ترخيص، مؤكدةً أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها غرامة (5,000)، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000)، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد غرامة (100,000).

قد يهمّك أيضاً
حرس الحدود يشارك في معرض اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025 بجازان

حرس الحدود يشارك في معرض اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025 بجازان

حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من القات بجازان

حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من القات بجازان

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من القات بجازان
السعودية اليوم

حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهم 120...

السعودية اليوم
حرس الحدود يشارك في معرض اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025 بجازان
السعودية اليوم

حرس الحدود يشارك في معرض اليوم السعودي...

السعودية اليوم
إحباط تهريب 279 ألف قرص مخدر بعسير
السعودية اليوم

إحباط تهريب 279 ألف قرص مخدر بعسير

السعودية اليوم
القبض على 4 يمنيين لتهريبهم 80 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان
السعودية اليوم

القبض على 4 يمنيين لتهريبهم 80 كيلوجرامًا...

السعودية اليوم