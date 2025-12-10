حرس الحدود يضبط مواطنًا لشروعه في الصيد دون ترخيص بمنطقة تبوك

تمكنت الدوريات الساحلية لحرس الحدود، من ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص بمحافظة حقل في منطقة تبوك، بحوزته بندقية شوزن، و(48) ذخيرة حيّة، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقه.

وشددت المديرية العامة لحرس الحدود على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية دون ترخيص، مؤكدةً أن عقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها غرامة (5,000)، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000)، وعقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد غرامة (100,000).

وأهابت في الوقت ذاته بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.