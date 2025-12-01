Icon

وظائف إدارية شاغرة في مجموعة العليان Icon وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي Icon الأخضر يفوز على منتخب عمان في كأس العرب Icon انعقاد مؤتمر “رالي طويق” للسيارات الكلاسيكية للكشف عن مسار النسخة الجديدة Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس سريلانكا في ضحايا إعصار ديتواه Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين Icon وظائف هندسية شاغرة لدى شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon وظائف إدارية شاغرة بـ البنك الإسلامي Icon ختام مزاد نادي الصقور السعودي 2025 بمبيعات إجمالية 6.4 ملايين ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

حرس الحدود ينقذ طفلة من الغرق أثناء ممارسة السباحة بالمدينة المنورة

الإثنين ١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٨ مساءً
حرس الحدود ينقذ طفلة من الغرق أثناء ممارسة السباحة بالمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة طفلة من الجنسية اليمنية من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وتم تقديم المساعدة اللازمة لها ونقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في المدينة المنورة

ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في المدينة المنورة

إنقاذ شخصين من تجمعات مياه في وادي القناة بالمدينة المنورة

إنقاذ شخصين من تجمعات مياه في وادي القناة بالمدينة المنورة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على 5 إثيوبيين لتهريبهم 100 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان
السعودية اليوم

القبض على 5 إثيوبيين لتهريبهم 100 كيلوجرامًا...

السعودية اليوم
حرس الحدود يستقبل أولى رحلات سفينة الكروز السياحية “أرويا”
السعودية اليوم

حرس الحدود يستقبل أولى رحلات سفينة الكروز...

السعودية اليوم
تخصصي المدينة المنورة يستأصل ورمًا عضليًا داخل جدار المثانة بـ المنظار الأحادي
السعودية اليوم

تخصصي المدينة المنورة يستأصل ورمًا عضليًا داخل...

السعودية اليوم
إنقاذ شخصين من تجمعات مياه في وادي القناة بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

إنقاذ شخصين من تجمعات مياه في وادي...

السعودية اليوم
ضبط مخالف لتخزينه حطبًا محليًا في المدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط مخالف لتخزينه حطبًا محليًا في المدينة...

السعودية اليوم
ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في المدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في المدينة...

السعودية اليوم
ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في المدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في المدينة...

السعودية اليوم
حرس الحدود يحبط تهريب 59 ألف قرص مخدر بعسير
السعودية اليوم

حرس الحدود يحبط تهريب 59 ألف قرص...

السعودية اليوم