حرس الحدود ينقذ طفلة من الغرق أثناء ممارسة السباحة بالمدينة المنورة

أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة طفلة من الجنسية اليمنية من الغرق أثناء ممارسة السباحة، وتم تقديم المساعدة اللازمة لها ونقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، والسباحة في الأماكن المخصصة لها، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.