حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين خليجيين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر بالشرقية رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95” أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة شرق المحافظة البدء في تنفيذ مشاريع “المجموعة الثالثة” من برنامج تطوير محاور الطرق بالرياض بعد فيديو الهروب الكبير.. الأمن يضبط مسؤولي مصحة الإدمان بمصر وفاة مطرب المهرجانات المصري “دقدق”.. صاحب أغنية “أخواتي” جامعة الباحة تعلن فتح التسجيل في “هاكاثون نورة” انخفاض سعر الذهب في المعاملات الفورية ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية درجات الحرارة بالمملكة.. جازان الأعلى بـ31 مئوية وحائل الأدنى
أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في محافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية (4) مواطنين خليجيين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر، وقُدمت المساعدة لهم.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالالتزام بإرشادات السلامة البحرية والتأكد من سلامة الوسائط البحرية قبل الإبحار، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و (994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.