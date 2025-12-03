Icon

حرم أمير المدينة المنورة ترعى الملتقى الأول للطفولة المبكرة بتعليم المنطقة

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٩ مساءً
المواطن - واس

رعت حرم سمو أمير منطقة المدينة المنورة، صاحبة السمو الملكي الأميرة فلوة بنت أحمد بن عبدالعزيز، الملتقى الأول للطفولة المبكرة الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للطفل 2025م، تحت شعار “نحن أمانة”، بهدف تعزيز الوعي بحقوق الطفل وتمكينه في بيئات تعليمية آمنة ومحفّزة.
واطّلعت سمو الأميرة فلوة بنت أحمد بن عبدالعزيز على المعرض المصاحب للملتقى، الذي استعرض التجارب والممارسات النوعية في رياض الأطفال والصفوف الأولية والحضانة، إلى جانب الوسائل التعليمية المبتكرة والبيئات الصفّية المحفّزة الداعمة لنمو الطفل ومهاراته.
وتضمّن الملتقى عرضًا مسرحيًّا احتفاليًّا بعنوان “رمز الطفولة”، أعقبه كلمة الإدارة العامة للتعليم التي ألقتها مديرة إدارة الطفولة المبكرة، وأكّدت خلالها أهمية دعم الطفل في سنواته الأولى وتعزيز مهاراته، ونوّهت بالدعم الكبير من لدن القيادة الرشيدة – حفظها الله – للتعليم، ولا سيما للمرحلة المبكرة، كما استعرضت أبرز جهود ومبادرات وزارة التعليم في تطوير برامج ومشروعات الطفولة المبكرة.
وشهد الملتقى ندوة حوارية بعنوان “حقوق الطفل بين الواقع والممارسات التربوية والتعليمية”، بمشاركة نخبة من المختصين، ناقشت آليات رفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وتمكين أولياء الأمور والمعلمين من تعزيز مهارات الطفل الإيجابية، والدور المشترك بين الأسرة والمدرسة والمؤسسات المجتمعية في حماية الطفل وتنمية شخصيته، إضافة إلى إبراز المهارات والاتجاهات التي تسهم في بناء شخصية الطفل وتطوير سلوكه.

