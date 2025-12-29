حريق في دار للمسنين بإندونيسيا يودي بحياة 16 شخصًا

لقي 16 شخصًا حتفهم إثر حريق شب في دار للمسنين في مدينة ​مانادو بجزيرة سولاويسي الإندونيسية.

وقال قائد شرطة مانادو الإندونيسية في مؤتمر صحفي: “إن ‌الحريق اندلع في دار ويردا داماي للمسنين‌، ولا تزال السلطات تحقق في سبب نشوبه”.

وأظهرت لقطات تلفزيونية ألسنة اللهب المتصاعدة من الدار خلال الليل وسكانًا وهم يساعدون أحد المسنين على الخروج من المبنى.

وأضاف “أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق”، مشيرًا إلى أن عدد من كانوا في ‌المبنى يقدر بنحو 30 شخصًا.