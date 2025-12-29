حريق في دار للمسنين بإندونيسيا يودي بحياة 16 شخصًا

الشؤون الاقتصادية يتخذ قرارات وتوصيات بشأن مشروع نظام التعليم العام وحماية المستهلك رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95” حماس تعلن رسميًا مقتل أبو عبيدة فتح باب القبول والتسجيل في الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية شمال مكة المكرمة يكتسي حُلّة خضراء بعد الأمطار بمشاهد طبيعية تعزز السياحة البيئية سلمان للإغاثة يوزّع ألف كرتون تمر في الخرطوم الإحصاء تبدأ تنفيذ المسوح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية بجميع مناطق المملكة انتخاب عبدالله صالح كامل رئيسًا لاتحاد الغرف السعودية بدء موسم جني الحمضيات في محافظة العُلا وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
لقي 16 شخصًا حتفهم إثر حريق شب في دار للمسنين في مدينة مانادو بجزيرة سولاويسي الإندونيسية.
وقال قائد شرطة مانادو الإندونيسية في مؤتمر صحفي: “إن الحريق اندلع في دار ويردا داماي للمسنين، ولا تزال السلطات تحقق في سبب نشوبه”.
وأظهرت لقطات تلفزيونية ألسنة اللهب المتصاعدة من الدار خلال الليل وسكانًا وهم يساعدون أحد المسنين على الخروج من المبنى.
وأضاف “أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق”، مشيرًا إلى أن عدد من كانوا في المبنى يقدر بنحو 30 شخصًا.