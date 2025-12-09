حريق مبنى في جاكرتا يودي بحياة 22 شخصًا

أعلنت الشرطة الإندونيسية اليوم، مصرع ما لا يقل عن (22) شخصًا، إثر اندلاع حريق في مبنى “تيرا درون” الواقع بالعاصمة جاكرتا.

وأوضحت الشرطة أن النيران اشتعلت في المبنى المكوّن من سبعة طوابق، مما أدى إلى تصاعد دخان أسود كثيف في السماء، والتسبب في حالة ذعر بين السكان والعاملين القريبين من المكان الذي يقع في أحد أحياء وسط العاصمة.

ونُشر مئات الأفراد إلى جانب (29) شاحنة إطفاء، لمحاولة احتواء الحريق، الذي لا يزال سبب اندلاعه قيد التحقيق.

وأُخْمِد الحريق بعد ثلاث ساعات من الجهود المكثفة، التي أسفرت عن انتشال ما لا يقل عن (22) جثة وهم سبعة رجال و(15) امرأة من المبنى.