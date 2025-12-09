أمانة العاصمة المقدسة تفعّل خطط الطوارئ للتعامل مع الحالة المطرية لقطات مذهلة توثق الحالة المطرية على حائل حريق مبنى في جاكرتا يودي بحياة 22 شخصًا سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10699 نقطة أمريكا تفرض عقوبات على جهات اتهمتها بتأجيج الحرب في السودان ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بمنطقة تبوك ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جمهورية إندونيسيا ولي العهد يرعى حفل افتتاح مرافق قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط طرح 24 مشروعًا عبر منصة استطلاع منها مشروع لتحفيز السوق العقاري قرارات من تنظيم الإعلام بحق 9 أشخاص لمخالفتهم لائحة النشر الإلكتروني
أعلنت الشرطة الإندونيسية اليوم، مصرع ما لا يقل عن (22) شخصًا، إثر اندلاع حريق في مبنى “تيرا درون” الواقع بالعاصمة جاكرتا.
وأوضحت الشرطة أن النيران اشتعلت في المبنى المكوّن من سبعة طوابق، مما أدى إلى تصاعد دخان أسود كثيف في السماء، والتسبب في حالة ذعر بين السكان والعاملين القريبين من المكان الذي يقع في أحد أحياء وسط العاصمة.
ونُشر مئات الأفراد إلى جانب (29) شاحنة إطفاء، لمحاولة احتواء الحريق، الذي لا يزال سبب اندلاعه قيد التحقيق.
وأُخْمِد الحريق بعد ثلاث ساعات من الجهود المكثفة، التي أسفرت عن انتشال ما لا يقل عن (22) جثة وهم سبعة رجال و(15) امرأة من المبنى.