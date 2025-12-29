حساب المواطن: إعلان نتائج الأهلية للدورة 98 لشهر يناير 2026 حرس الحدود ينقذ 4 مواطنين خليجيين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر بالشرقية رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95” أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة شرق المحافظة البدء في تنفيذ مشاريع “المجموعة الثالثة” من برنامج تطوير محاور الطرق بالرياض بعد فيديو الهروب الكبير.. الأمن يضبط مسؤولي مصحة الإدمان بمصر وفاة مطرب المهرجانات المصري “دقدق”.. صاحب أغنية “أخواتي” جامعة الباحة تعلن فتح التسجيل في “هاكاثون نورة” انخفاض سعر الذهب في المعاملات الفورية ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ98 لشهر يناير 2026.
ودعا برنامج حساب المواطن، المستفيدين إلى التحقق من حالة الأهلية عبر تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط الرسمي للبرنامج.
ويأتي ذلك في إطار حرص البرنامج على تمكين المستفيدين من متابعة حالة أهليتهم واستكمال متطلبات الدعم وفق الإجراءات المعتمدة.
صدرت نتائج الأهلية للدورة 98 (شهر يناير 2026)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية
هذا وتفصلنا أيام قليلة، عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة الجديدة لشهر يناير 2026 من العام الجديد، والذي سيحل بعد أيام قليلة.
ووفقا لنظام صرف دعم حساب المواطن، يتم إيداع الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم أو تأخير صرف الدعم حال وافق يوم الصرف إجازة رسمية.
وبما أن يوم 10 يناير سيوافق يوم السبت، فسيتم صرف دعم حساب المواطن دفعة يناير 2026 في الساعات الأولى من يوم الأحد 11 يناير 2026 بمشيئة الله.
وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).
جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.
تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.