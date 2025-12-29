Icon

التحقق من حالة الأهلية عبر تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية

حساب المواطن: إعلان نتائج الأهلية للدورة 98 لشهر يناير 2026

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٠ مساءً
حساب المواطن: إعلان نتائج الأهلية للدورة 98 لشهر يناير 2026
المواطن - فريق التحرير

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ98 لشهر يناير 2026.

ودعا برنامج حساب المواطن، المستفيدين إلى التحقق من حالة الأهلية عبر تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط الرسمي للبرنامج.

ويأتي ذلك في إطار حرص البرنامج على تمكين المستفيدين من متابعة حالة أهليتهم واستكمال متطلبات الدعم وفق الإجراءات المعتمدة.

هذا وتفصلنا أيام قليلة، عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة الجديدة لشهر يناير 2026 من العام الجديد، والذي سيحل بعد أيام قليلة.

دعم حساب المواطن لشهر يناير 2026

ووفقا لنظام صرف دعم حساب المواطن، يتم إيداع الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم أو تأخير صرف الدعم حال وافق يوم الصرف إجازة رسمية.

وبما أن يوم 10 يناير سيوافق يوم السبت، فسيتم صرف دعم حساب المواطن دفعة يناير 2026 في الساعات الأولى من يوم الأحد 11 يناير 2026 بمشيئة الله.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

    • الدخول على موقع البرنامج
    • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
    • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
    • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
    • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.
سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

