حساب المواطن: لا يتم احتساب النفقة من ضمن الدخل

قال حساب المواطن إنه لا يتم احتساب النفقة من ضمن الدخل، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية: