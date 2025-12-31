Icon

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم

حساب المواطن يوضح طريقة الإفصاح عن دخل حافز

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٩ مساءً
حساب المواطن يوضح طريقة الإفصاح عن دخل حافز
المواطن - فريق التحرير

أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة وخطوات الإفصاح عن دخل أحد التابعين من برنامج “حافز”.

حساب المواطن ودخل حافز

وأضاف حساب المواطن، أنه في حال وجود دخل من “حافز” للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “برامج حكومية ودعومات ومكافئات” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج حافز”.

هل يؤثر السجل التجاري لأحد أفراد الأسرة على دعم حساب المواطن؟

حساب المواطن: إعلان نتائج الأهلية للدورة 98 لشهر يناير 2026

وتابع حساب المواطن، أن الدخل المتحصل عليه من “حافز” سيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الاسرة ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكان المستفيد استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

    • الدخول على موقع البرنامج
    • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
    • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
    • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
    • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

