حساب المواطن يوضح طريقة الإفصاح عن دخل حافز “ضوء المنتدى السعودي للإعلام” تحط رحالها في القصيم لاستكشاف الريف والاقتصاد المحلي الأمم المتحدة تدين تعليق إسرائيل لأنشطة الإغاثة في غزة سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10490 نقطة القبض على إثيوبي لترويجه الحشيش والأقراص المخدرة بالرياض حدث بيئي نادر.. رصد “نسر روبّل” المهدد بالانقراض بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية بدء أحدث عملية بحث عن طائرة ماليزيا إيرلاينز المفقودة الهيئة الملكية لمدينة مكة تدشّن مبادرة “كلنا معكم” ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق إغلاق 11 لاونجًا مخالفًا في حائل
أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة وخطوات الإفصاح عن دخل أحد التابعين من برنامج “حافز”.
وأضاف حساب المواطن، أنه في حال وجود دخل من “حافز” للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “برامج حكومية ودعومات ومكافئات” ومصدر الدخل “مخصص من برنامج حافز”.
وتابع حساب المواطن، أن الدخل المتحصل عليه من “حافز” سيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الاسرة ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكان المستفيد استخدام حاسبة الدعم التقديرية.
وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).
جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.
وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:
وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.
كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.
وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.