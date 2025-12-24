Icon

حصار عدد من الأشخاص إثر حادث منجم فحم في الصين

الأربعاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

وقع تسرب غاز في منجم فحم اليوم، في محافظة تشنشيونغ بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين.

وأفادت السُلطات المحلية أن رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ أنقذوا بعض المحاصرين، وحتى الساعة 11:50 مساءً في التوقيت المحلي لا يزال البعض محاصرين.

وتجري حاليًا عمليات إنقاذ وإجراءات التحقيق في أسباب الحادث.

