حصار عدد من الأشخاص إثر حادث منجم فحم في الصين

وقع تسرب غاز في منجم فحم اليوم، في محافظة تشنشيونغ بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين.
وأفادت السُلطات المحلية أن رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ أنقذوا بعض المحاصرين، وحتى الساعة 11:50 مساءً في التوقيت المحلي لا يزال البعض محاصرين.
وتجري حاليًا عمليات إنقاذ وإجراءات التحقيق في أسباب الحادث.