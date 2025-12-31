Icon

السديس يطّلع على منظومة الشاشات التفاعلية لإجابة السائلين بالمسجد النبوي Icon موسكو تعلن توسيع المنطقة العازلة في أوكرانيا وزيلينسكي يتوعد Icon إشعال الفحم والحطب في الأماكن المغلقة خطر يهدد الأرواح Icon رياح وأتربة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء Icon بعد تأجيل لسنوات.. التضخم يقفز بأسعار طرق إيطاليا السريعة في 2026 Icon مصادرة كميات من الدواجن قبل بيعها للمستهلكين بجازان Icon الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نحو نصف قرن Icon وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة لدى عيادات ديافيرم Icon وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض Icon

حصة الاقتصاد الرقمي من الناتـج المحلي الإجمالي للسعودية 16.0% لعام 2024

الأربعاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أظهرت نتائج مسح الاقتصاد الرقمي لعام 2024 ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، حيث وصل إلى (16.0%) مقارنةً بـ(15.6%) في عام 2023، وذلك بزيادة بلغت (0.4) نقطة مئوية، ووفقًا لمستويات الاقتصاد الرقمي.

وبلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي الأساسي (2.7%)، بينما بلغت مساهمة الاقتصاد الرقمي الضيق (2.4%)، في حين شكّل الاقتصاد الرقمي الواسع النسبة الأكبر بواقع (10.9%) من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الإيرادات التشغيلية لقطاع التقنية التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بلغت (249.8) مليار ريال خلال عام 2024، تصدرتها أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية بإيرادات بلغت (133.9) مليار ريال، تلتها أنشطة البرمجة الحاسوبية بإيرادات وصلت إلى (31.1) مليار ريال، وبلغت النفقات التشغيلية للقطاع (122.2) مليار ريال، فيما بلغت تعويضات المشتغلين (29.2) مليار ريال، وجاءت أنشطة الاتصالات السلكية واللاسلكية في مقدمتها بتعويضات بلغت (16.1) مليار ريال.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فقد كشفت النتائج ارتفاع واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات من (54.9) مليار ريال في عام 2023 إلى (67.9) مليار ريال في عام 2024 مسجلةً نموًا بنسبة (23.5%)، وتصدرتها معدات الاتصالات بقيمة (36.8) مليار ريال، وارتفعت قيمة صادرات وإعادة تصدير سلع تقنية المعلومات والاتصالات إلى (25.8) مليار ريال مقارنةً بـ (11.8) مليار ريال في عام 2023 محققة نموًّا بنسبة (118%).

يُذكر أن إحصاءات الاقتصاد الرقمي تستند إلى منهجية عمل موحّدة تعتمد على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية، وتلتزم بالمعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD 2020)، إضافة إلى خريطة الطريق الدولية لقياس الاقتصاد الرقمي الصادرة عن مجموعة العشرين، ويُصنَّف الاقتصاد الرقمي إلى ثلاثة مستويات: الأساسي، والضيق، والواسع وفقًا لطبيعة الأنشطة ومدى اعتمادها على المدخلات الرقمية.

