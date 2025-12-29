حماس تعلن رسميًا مقتل أبو عبيدة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الاثنين، بشكل رسمي عن مقتل الناطق باسمها حذيفة الكحلوت المعروف بـ”أبو عبيدة”، وقائد لواء خان يونس محمد السنوار إضافة إلى قائد لواء رفح محمد شبانة ورئيس قسم التصنيع العسكري في الحركة رائد سعد وأبو عمر السوري.

وفي فيديو نشر على “تيليغرام”، بثت الحركة صور القادة القتلى وبينها صورة لحذيفة الكحلوت.

كما أطل خليفة أبو عبيدة في كلمة مصورة مدتها تجاوزت 21 دقيقة، قائلاً “إن أبو عبيدة لم ينقطع عن شعبه في أحلك الظروف وخاطبهم من قلب المعركة”.

كذلك، أعلن الناطق الجديد أن محمد السنوار قتل برفقة محمد شبانة، وأشار إلى أن محمد السنوار قاد القسام في مرحلة بالغة الصعوبة خلفاً لمحمد الضيف.