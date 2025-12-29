الشؤون الاقتصادية يتخذ قرارات وتوصيات بشأن مشروع نظام التعليم العام وحماية المستهلك رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 95” حماس تعلن رسميًا مقتل أبو عبيدة فتح باب القبول والتسجيل في الأكاديمية الوطنية للصناعات العسكرية شمال مكة المكرمة يكتسي حُلّة خضراء بعد الأمطار بمشاهد طبيعية تعزز السياحة البيئية سلمان للإغاثة يوزّع ألف كرتون تمر في الخرطوم الإحصاء تبدأ تنفيذ المسوح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية بجميع مناطق المملكة انتخاب عبدالله صالح كامل رئيسًا لاتحاد الغرف السعودية بدء موسم جني الحمضيات في محافظة العُلا وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الاثنين، بشكل رسمي عن مقتل الناطق باسمها حذيفة الكحلوت المعروف بـ”أبو عبيدة”، وقائد لواء خان يونس محمد السنوار إضافة إلى قائد لواء رفح محمد شبانة ورئيس قسم التصنيع العسكري في الحركة رائد سعد وأبو عمر السوري.
وفي فيديو نشر على “تيليغرام”، بثت الحركة صور القادة القتلى وبينها صورة لحذيفة الكحلوت.
كما أطل خليفة أبو عبيدة في كلمة مصورة مدتها تجاوزت 21 دقيقة، قائلاً “إن أبو عبيدة لم ينقطع عن شعبه في أحلك الظروف وخاطبهم من قلب المعركة”.
كذلك، أعلن الناطق الجديد أن محمد السنوار قتل برفقة محمد شبانة، وأشار إلى أن محمد السنوار قاد القسام في مرحلة بالغة الصعوبة خلفاً لمحمد الضيف.