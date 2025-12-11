خالد البلطان عن قنوات ثمانية: كيف تريد أن تصنع دوري عالمي والناقل تطبيق!

علق خالد البلطان رئيس نادي الشباب السابق، على نقل قنوات ثمانية لمباريات الدوري السعودي، مؤكدا أنه ليس ضد ثمانية ولكن مع تطور ثمانية لمنافسة القنوات الشهيرة في نفس المجال لتكون منصة دولية لنقل الدوري السعودي.

وقال البلطان لبرنامج في المرمى: “ظهرت قنوات مثل إم بي سي برو نقلت المباريات واختفت، وقنوات SSC ظهرت قبل سنتين واختفت، أوربت وإيه ار تي أيضا، كلها قنوات ظهرت واختفت”.

🚨🚨🚨خالد البلطان عن قنوات ثمانية : كيف تريد ان تصنع دوري عالمي والناقل ( تطبيق ) !!! pic.twitter.com/wZD4GAq7Wx — سعوديون في اوروبا 🇪🇺⚽️ (@world_2027) December 11, 2025

وتابع البلطان: “أنا خائف على ثمانية، وثمانية في النهاية تطبيق، ولا يمكن أن تصنع دوري عالمي وتعطيه تطبيق إلا برؤية واضحة، وأنا مع تطور ثمانية حتى لا تكون مشروعًا ينتهي بعد سنة أو سنتين”.

وختم البلطان بقوله: “نحتاج صبر وأن يكون لدى ثمانية مشروعًا واضحًا؛ لتكون منصة دولية مثل بي إن سبورت، هكذا ينتقل الدوري السعودي لشيء عظيم”.