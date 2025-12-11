Icon

أكد أنه ليس ضد ثمانية ولكن مع تطويرها لتكون منصة دولية لنقل الدوري السعودي

خالد البلطان عن قنوات ثمانية: كيف تريد أن تصنع دوري عالمي والناقل تطبيق!

الخميس ١١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

علق خالد البلطان رئيس نادي الشباب السابق، على نقل قنوات ثمانية لمباريات الدوري السعودي، مؤكدا أنه ليس ضد ثمانية ولكن مع تطور ثمانية لمنافسة القنوات الشهيرة في نفس المجال لتكون منصة دولية لنقل الدوري السعودي.

وقال البلطان لبرنامج في المرمى: “ظهرت قنوات مثل إم بي سي برو نقلت المباريات واختفت، وقنوات SSC ظهرت قبل سنتين واختفت، أوربت وإيه ار تي أيضا، كلها قنوات ظهرت واختفت”.

وتابع البلطان: “أنا خائف على ثمانية، وثمانية في النهاية تطبيق، ولا يمكن أن تصنع دوري عالمي وتعطيه تطبيق إلا برؤية واضحة، وأنا مع تطور ثمانية حتى لا تكون مشروعًا ينتهي بعد سنة أو سنتين”.

وختم البلطان بقوله: “نحتاج صبر وأن يكون لدى ثمانية مشروعًا واضحًا؛ لتكون منصة دولية مثل بي إن سبورت، هكذا ينتقل الدوري السعودي لشيء عظيم”.

