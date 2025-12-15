خالد بن سلمان يبحث مستجدات الأحداث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي

السعودية تعزي المغرب في ضحايا فيضانات آسفي وظائف شاغرة بـ شركة سبيماكو الدوائية الدراسة عن بُعد غدًا في مدارس الشرقية ومحافظة الأحساء سكن تحتفي بوصولها لأكثر من 50 ألف أسرة مستحقة لوحداتهم السكنية تعليم القصيم: تأخير بداية اليوم الدراسي غدًا إلى التاسعة صباحًا فيصل بن خالد يدشّن منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025 بأكثر من 240 فرصة استثمارية وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة سلمان للإغاثة يوزّع 652 سلة غذائية في البقاع الغربي بلبنان وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة وظائف شاغرة لدى شركة السودة للتطوير
التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في الرياض اليوم، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة والمساعي المبذولة تجاهها لإحلال السلام، إضافةً إلى مناقشة عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
فيما حضره من الجانب الأمريكي عدد من المسؤولين.