خالد بن سلمان يبحث مستجدات الأحداث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي

الإثنين ١٥ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٤ مساءً
خالد بن سلمان يبحث مستجدات الأحداث مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي
المواطن - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في الرياض اليوم، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مستجدات الأحداث في المنطقة والمساعي المبذولة تجاهها لإحلال السلام، إضافةً إلى مناقشة عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب الأمريكي عدد من المسؤولين.

