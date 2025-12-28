ختام التصفيات الأولية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة، أمس، التصفيات الأولية لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها السابعة والعشرين، التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مؤخرًا.
وانطلقت التصفيات الأربعاء الماضي، واستمرت لمدة أربعة أيام، تنافس خلالها (60) مشاركًا ومشاركة، بواقع (44) من فئة البنين و(16) من فئة البنات، جرى ترشيحهم من قبل (7) جمعيات قرآنية في المنطقة، وذلك في خمسة فروع لحفظ القرآن الكريم.