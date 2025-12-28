Icon

ختام التصفيات الأولية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٠ مساءً
ختام التصفيات الأولية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية
المواطن - فريق التحرير

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة، أمس، التصفيات الأولية لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها السابعة والعشرين، التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مؤخرًا.

وانطلقت التصفيات الأربعاء الماضي، واستمرت لمدة أربعة أيام، تنافس خلالها (60) مشاركًا ومشاركة، بواقع (44) من فئة البنين و(16) من فئة البنات، جرى ترشيحهم من قبل (7) جمعيات قرآنية في المنطقة، وذلك في خمسة فروع لحفظ القرآن الكريم.

 

