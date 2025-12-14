Icon

ختام العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية بتشريف أمير منطقة الرياض

الأحد ١٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
ختام العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية بتشريف أمير منطقة الرياض
المواطن - فريق التحرير

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وبحضور وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اختُتمت اليوم منافسات العرض الدولي الثامن لجمال الخيل العربية الأصيلة، الذي نظمه مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب على مدى خمسة أيام، وسط مشاركة واسعة من نخبة المرابط المحلية والدولية.

وشهد اليوم الخامس والأخير إقامة عدد من البطولات النهائية، حيث أُعلنت نتائج الفئة الثانية عشرة للفحول أعمار 10 سنوات وما فوق، وحقق الفحل «فويرتي» لمربط الصياقل المركز الأول في الفئة (أ)، يليه «إف اتش سنتياجو دي ماجنيفكو» المملوك لشركة درة ندرة، ثم «داستان» للمالك خالد الملحم، فيما توّج الفحل «بوميان» لمربط الوشم بالمركز الأول في الفئة (ب)، وجاء «مجلاد الثالث» لمربط الجياد ثانيًا، و«بتار الثاني» لمربط درة الأمل ثالثًا.

وفي بطولات المهرات، توّجت «حور العريب» المملوكة لقيصر العرب بالمركز الأول في بطولة المهرات أعمار 2–3 سنوات، تلتها «جولي برنسس اتش في بي» لمربط السيد، ثم «أميرة اليمين» لمربط قيصر العرب، فيما حققت «إشعاع عذبة» المملوكة للأمير أحمد بن عبدالعزيز المركز الأول في بطولة المهرات سعودية الأصل والمنشأ أعمار السنة، وجاءت «نورة الشريعة» لمربط الشريعة ثانيًا، و«زعيمة الفال» لشركة درة ندرة ثالثة.

كما شهد اليوم الختامي تتويج بطولات الأمهار، حيث حقق «أراد السيد» لمربط بابل المركز الأول في بطولة الأمهار أعمار 2–3 سنوات، يليه «جليل الخور» لمربط العجلانية، ثم «نادر أي إم» للمالك بندر المطيري، فيما تُوّج «سيوف العارض» لمربط العارض بالمركز الأول في بطولة الأمهار سعودية الأصل والمنشأ أعمار السنة، وجاء «ماضي عذبة» المملوك للأمير أحمد بن عبدالعزيز ثانيًا، و«سهم العجب» لمربط المزموم ثالثًا.

وفي بطولات سعودية الأصل والمنشأ لأعمار 2–3 سنوات، حققت المهرة «ديباج» المملوكة لمحمد التميمي المركز الأول في بطولة المهرات، تلتها «مجدولة العارض» لمربط العارض، ثم «زينة عذبة» المملوكة للأمير أحمد بن عبدالعزيز، فيما حقق المهر «أبان عذبة» المملوك للأمير أحمد بن عبدالعزيز المركز الأول في بطولة الأمهار، يليه «شداد العارض» لمربط العارض، ثم «صعب إم جي» للمالك معتز العباسي.

كما أُقيمت بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ، وحققت «بدوية الثالثة» لمربط العارض المركز الأول، تلتها «منارة عذبة» و«إشراق عذبة» المملوكتان للأمير أحمد بن عبدالعزيز، فيما تُوّج الفحل «هوال رغوان» لمربط رغوان بلقب بطولة الفحول، وجاء «فويرتي» لمربط الصياقل ثانيًا، و«د صامد» المملوك لـ«اس كي العربية» ثالثًا.

وفي ختام المنافسات، حقق «ساري أجمل» جائزة منظمة الواهو لعام 2025م كأفضل إنتاج، قبل أن يكرّم صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الرعاة والجهات المشاركة والفائزين في الأشواط الختامية للعرض.

