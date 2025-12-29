استعرضت وزارة الحج والعمرة خطوات إدارة الحجوزات الفندقية بسهولة عبر تطبيق نسك.

وقالت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، إن خدمة الحجوزات الفندقية عبر تطبيق نسك تضمن خيارات سكن ملائمة عبر التطبيق، وذلك بفتح التطبيق والانتقال إلى أيقونة الخدمات.

وتابعت أن المستفيد عليه بعد ذلك، الضغط على خيار حجز الفنادق، وتحديد معلومات الحجز، ثم استعراض خيارات الفنادق المناسبة.