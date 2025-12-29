خطوات إدارة الحجوزات الفندقية بسهولة عبر تطبيق نسك الحزم يتغلب على الرياض بثنائية في دوري روشن 4 خطوات لتعديل عنوان المنشأة وإعادة طباعة الشهادة الضريبية إسرائيل تنفي إجراء محادثات مع ترامب بشأن العفو عن نتنياهو فيصل بن خالد يوجه بتأخير بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحًا في مدارس الشمالية ما أفضل توقيت لتناول البيض؟ تنبيه هام للمواطنين السعوديين المتواجدين في جزيرة بالي الإندونيسية سفير هولندا يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95) سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية على الأسر في مخيم جباليا المدمر شمال قطاع غزة
استعرضت وزارة الحج والعمرة خطوات إدارة الحجوزات الفندقية بسهولة عبر تطبيق نسك.
وقالت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس، إن خدمة الحجوزات الفندقية عبر تطبيق نسك تضمن خيارات سكن ملائمة عبر التطبيق، وذلك بفتح التطبيق والانتقال إلى أيقونة الخدمات.
وتابعت أن المستفيد عليه بعد ذلك، الضغط على خيار حجز الفنادق، وتحديد معلومات الحجز، ثم استعراض خيارات الفنادق المناسبة.