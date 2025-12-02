خطوات إصدار بطاقة هوّية وطنية بدل مفقود عبر تطبيق أبشر

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية آلية إصدار بطاقة الهوية الوطنية بدل مفقود عبر تطبيق أبشر، وذلك في إطار تسهيل الخدمات الإلكترونية للمواطنين وتسريع إجراءات استخراج الوثائق الرسمية.

وتُمكّن الخدمة المستفيد من الإبلاغ عن فقدان الهوية وطلب إصدار بدل مفقود بشكل إلكتروني كامل، مع إمكانية توصيل البطاقة الجديدة إلى العنوان الوطني دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.

وبيّنت الأحوال المدنية عبر حسابها في منصة إكس أن خطوات إصدار الهوية الوطنية بدل مفقود هي:

– تسجيل الدخول إلى تطبيق أبشر.

– اختيار خدمات الهوية الوطنية.

– اختيار خدمة إعادة إصدار الهوية الوطنية.

– تحديد خيار الهوية مفقودة.