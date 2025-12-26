Icon

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بفروع طيران أديل Icon وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN Icon وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية Icon محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية Icon أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 32 وعرعر 4 مئوية

الجمعة ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٢ مساءً
درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 32 وعرعر 4 مئوية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة اليوم الجمعة على بعض مدن المملكة.

وبحسب الأرصاد، تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 32 درجة مئوية، فيما تسجل عرعر أدنى درجة حرارة بـ4 درجات مئوية، وجازان 30، جدة 29، المدينة المنورة 26 درجة مئوية.

قد يهمّك أيضاً
درجات الحرارة اليوم.. السودة 2 مئوية ومكة المكرمة 34

درجات الحرارة اليوم.. السودة 2 مئوية ومكة المكرمة 34

درجات الحرارة اليوم.. ينبع 37 درجة والسودة 3 مئوية

درجات الحرارة اليوم.. ينبع 37 درجة والسودة 3 مئوية

كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الرياض ونجران 23، الدمام 22، أبها وحائل وتبوك 19، الباحة 18، بريدة 17، سكاكا 15، عرعر 13 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: عرعر 4، تبوك وسكاكا 5، حائل 7، أبها والباحة ونجران 8، الرياض 10، المدينة المنورة 14، مكة المكرمة وجدة 22، جازان 24 درجة مئوية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد