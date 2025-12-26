درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 32 وعرعر 4 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة اليوم الجمعة على بعض مدن المملكة.

وبحسب الأرصاد، تسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 32 درجة مئوية، فيما تسجل عرعر أدنى درجة حرارة بـ4 درجات مئوية، وجازان 30، جدة 29، المدينة المنورة 26 درجة مئوية.

كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الرياض ونجران 23، الدمام 22، أبها وحائل وتبوك 19، الباحة 18، بريدة 17، سكاكا 15، عرعر 13 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: عرعر 4، تبوك وسكاكا 5، حائل 7، أبها والباحة ونجران 8، الرياض 10، المدينة المنورة 14، مكة المكرمة وجدة 22، جازان 24 درجة مئوية.