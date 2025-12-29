Icon

درجات الحرارة بالمملكة.. جازان الأعلى بـ31 مئوية وحائل الأدنى

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٦ مساءً
درجات الحرارة بالمملكة.. جازان الأعلى بـ31 مئوية وحائل الأدنى
المواطن - فريق التحرير

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة على مناطق المملكة، حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة بواقع 31 درجة مئوية، فيما جاءت حائل كأدنى درجة حرارة مسجلة 17 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة العظمى تفاوتت بين المناطق، إذ بلغت في مكة المكرمة 30 درجة، وجدة ونجران 28 درجة، بينما سجلت المدينة المنورة والدمام 24 درجة، والرياض 22 درجة مئوية.

وأشار إلى أن الأجواء تميل للاعتدال على المرتفعات والمناطق الشمالية، حيث تراوحت درجات الحرارة بين 16 و18 درجة في كل من أبها والباحة وعرعر وتبوك وسكاكا، مع استمرار فرص التقلبات الجوية على بعض المناطق.

توقعات حالة الطقس

هذا وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله-، رياحًا شديدة السرعة تؤدي إلى عواصف ترابية، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ولا يستبعد هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

ووفقًا للمركز، ستكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وعلى الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

