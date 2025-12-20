Icon

درجات الحرارة بالمملكة.. جدة الأعلى حرارة بـ30 مئوية وطريف الأدنى Icon إحباط تهريب 20 كجم من الحشيش و38 ألف قرص من الإمفيتامين بعسير Icon تنبيه من استمرار الرياح والأتربة المثارة على الشرقية Icon الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية Icon المنافذ الجمركية تسجّل 957 حالة ضبط خلال أسبوع Icon مطار الملك خالد: العمليات التشغيلية عادت للعمل بشكل كامل Icon من خلال النوم.. وصفة بسيطة لقلب صحي Icon المذنب أطلس يعبر دون أي تهديد للأرض بعد شائعات بوقوع كارثة Icon الدحة.. موروث تراثي يجسد هوية الشمال في جناح إمارة الحدود الشمالية بمعرض وزارة الداخلية Icon الطلح والقيصوم والعوسج والسوسن البري أكثر النباتات المحلية انتشارًا في حائل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

درجات الحرارة بالمملكة.. جدة الأعلى حرارة بـ30 مئوية وطريف الأدنى

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٠٦ مساءً
درجات الحرارة بالمملكة.. جدة الأعلى حرارة بـ30 مئوية وطريف الأدنى
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن جدة والقنفذة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 30 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجة حرارة بصفر درجة مئوية.

وأوضح مركز الأرصاد، عبر موقعه الرسمي، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جدة والقنفذة 30، مكة المكرمة وجازان 28، ينبع 24، المدينة المنوررة والخرج ووادي الدواسر 19 درجة مئوية.

قد يهمّك أيضاً
رياح شديدة السرعة على محافظتي جدة والليث

رياح شديدة السرعة على محافظتي جدة والليث

شرطة جدة تباشر واقعة مشاجرة شخصين في مكان عام

شرطة جدة تباشر واقعة مشاجرة شخصين في مكان عام

وتابع: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الدمام ونجران 18، الأحساء 17، الرياض والباحة 15، طريف 13 أبها وحائل والسودة 12 درجة موية، مضيفا : “أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: طريف صفر، الباحة 2، الطائف 3، الرياض 4، بريدة وحائل 5، أبها 6، الأحساء 9، المدينة المنورة 11، مكة المكرمة 17، جدة 18، جازان 22 درجة مئوية”.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، طقسًا باردًا إلى شديد البرودة على مناطق شمال ووسط المملكة كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والباحة مع فرصة تكون الضباب والصقيع خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها.

وبين المركز، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى مترعلى الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

وعلى الخليج العربي ستكون حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رياح شديدة السرعة على محافظتي جدة والليث
السعودية اليوم

رياح شديدة السرعة على محافظتي جدة والليث

السعودية اليوم