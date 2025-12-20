درجات الحرارة بالمملكة.. جدة الأعلى حرارة بـ30 مئوية وطريف الأدنى

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن جدة والقنفذة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 30 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجة حرارة بصفر درجة مئوية.

وأوضح مركز الأرصاد، عبر موقعه الرسمي، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جدة والقنفذة 30، مكة المكرمة وجازان 28، ينبع 24، المدينة المنوررة والخرج ووادي الدواسر 19 درجة مئوية.

وتابع: كما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الدمام ونجران 18، الأحساء 17، الرياض والباحة 15، طريف 13 أبها وحائل والسودة 12 درجة موية، مضيفا : “أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: طريف صفر، الباحة 2، الطائف 3، الرياض 4، بريدة وحائل 5، أبها 6، الأحساء 9، المدينة المنورة 11، مكة المكرمة 17، جدة 18، جازان 22 درجة مئوية”.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، طقسًا باردًا إلى شديد البرودة على مناطق شمال ووسط المملكة كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والباحة مع فرصة تكون الضباب والصقيع خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها.

وبين المركز، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى مترعلى الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

وعلى الخليج العربي ستكون حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.