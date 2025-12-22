Icon

درجات الحرارة بالمملكة.. جدة وجازان الأعلى بـ30 مئوية وسكاكا الأدنى

الإثنين ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2025 على مناطق المملكة وبعض محافظاتها، حيث تسجّل أعلى درجة حرارة 30 مئوية في كلٍّ من جدة وجازان، وسط أجواء مائلة للدفء نهارًا.

وأضاف المركز: “تُسجّل سكاكا أدنى درجة حرارة على مستوى المناطق عند 3 درجات مئوية، مع طقس بارد خلال ساعات الليل والصباح الباكر”.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى في بقية المناطق بين 14 و22 درجة مئوية، حيث تسجّل المدينة المنورة ومكة المكرمة وتبوك والدمام نحو 22 درجة، فيما تسجّل الرياض وعرعر نحو 17 درجة، والباحة حوالي 14 درجة، في حين تشهد معظم المناطق أجواء مستقرة مع فرص لسحب جزئية.

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله-، استمرار تكون الضباب على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
ووفقًا للمركز، ستكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.
وعلى الخليج العربي ستكون حركة الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

