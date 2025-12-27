درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ30 مئوية وسكاكا الأدنى

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 30 درجة مئوية، فيما تسجل سكاكا أدنى درجة حرارة بـ3 درجات مئوية.

درجات الحرارة بالمملكة

وأوضح أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرمة 30، جدة وجازان 29، نجران 27، المدينة المنورة 25 درجة مئوية، فيما تصل درجات الحرارة الكبرى على مدن الرياض والدمام 23، بريدة 21، أبها 18، حائل وتبوك والباحة 17، عرعر 16، سكاكا 14، درجة مئوي.

وأضاف “أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: سكاكا 3، عرعر 4، تبوك 5، حائل 8، أبها 9، الرياض 12، المدينة المنورة 15، مكة المكرمة 22، جدة وجازان 23 درجة مئوية”.