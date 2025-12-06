Icon

درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة وجدة الأعلى بـ32 مئوية والسودة الأدنى

السبت ٦ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:١٧ مساءً
درجات الحرارة بالمملكة.. مكة المكرمة وجدة الأعلى بـ32 مئوية والسودة الأدنى
المواطن - فريق التحرير

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ مشيرًا إلى أن مكة المكرمة وجدة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 32 درجة مئوية، فيما تسجل السودة أدنى درجة حرارة بـ4 درجات مئوية.

وأوضح مركز الأرصاد، عبر موقعه الرسمي، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، مكة المكرمة 34، جدة وينبع 32، المدينة المنورة 31، القنفذة والعلا والأحساء وحفر الباطن 29 درجة مئوية، فيما تبلغ درجات الحرارة الكبرى على مدن الدمام وبريدة وجازان وشرورة 28، الرياض 24، أبها 22، الباحة 20، السودة 12 درجة مئوية.

وتابع: أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالآتي: السودة 4، أبها وتبوك 8، الباحة وعرعر وسكاكا 9، حائل 11، الطائف والأحساء 12، الرياض 15، المدينة المنورة 19، مكة المكرمة 24، جدة 25 درجة مئوية.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، هطول أمطار غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير، إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق مكة المكرمة، الباحة، جازان كذلك على أجزاء من منطقتي القصيم، وحائل، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من المملكة.

