دوري روشن.. الجولة الـ 12 تنطلق غدًا وسط إثارة وترقب جماهيري

تنطلق غدًا منافسات الجولة الثانية عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، التي تشهد إقامة تسع مواجهات موزعة على ثلاثة أيام، في ظل تنافس محتدم على صدارة الترتيب ومراكز المقدمة، وسعي الفرق لتحسين مواقعها.

ويفتتح اليوم الأول بثلاث مواجهات، إذ يستضيف الخليج نظيره الفتح على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ويلتقي الرياض مع الحزم على مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ويواجه التعاون ضيفه النجمة على ملعب نادي التعاون في بريدة.

وتتواصل المنافسات في اليوم الثاني بثلاث مباريات، يستضيف الأهلي نظيره الفيحاء على مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ويحل النصر ضيفًا على الاتفاق على ملعب إيجو بالدمام، ويلتقي الأخدود مع ضمك على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران.

وتُختتم الجولة في يومها الثالث بثلاث مواجهات، يستضيف نيوم نظيره الاتحاد على إستاد مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ويلتقي الشباب مع القادسية على مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ويحل الهلال ضيفًا على الخلود على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

ويدخل النصر الجولة متصدرًا جدول الترتيب برصيد (30) نقطة، متقدمًا على الهلال صاحب المركز الثاني بـ (26) نقطة، ويحل التعاون ثالثًا برصيد (25) نقطة، في مؤشر واضح على شدة المنافسة في المراكز الأولى.

ويأتي الأهلي رابعًا بـ (19) نقطة، يليه القادسية خامسًا بـ (18) نقطة، ويتقاسم الاتحاد ونيوم المركزين السادس والسابع برصيد (17) نقطة لكل منهما، مما يعكس تقاربًا كبيرًا في منطقة الوسط المتقدم من الترتيب.

وفي بقية سلم الترتيب يحتل الاتفاق المركز الثامن برصيد (15) نقطة، يليه الخليج تاسعًا بـ (14) نقطة، ثم الفيحاء عاشرًا بـ (12) نقطة، والحزم في المركز الحادي عشر بـ (10) نقاط، يليه الخلود بتسع نقاط.

وتشهد المراكز التالية تقاربًا لافتًا، إذ تملك أندية الشباب والفتح والرياض الرصيد نفسه بواقع 8 نقاط لكل فريق، ويأتي ضمك في المركز السادس عشر بـ 6 نقاط، ثم الأخدود بخمس نقاط، ويتذيل النجمة الترتيب بنقطة واحدة.